Sperre des Arlberg-Tunnels wegen Großübung

Im Arlberg-Straßentunnel geht am Samstag eine Großübung der Einsatzkräfte über die Bühne. Der Verkehr muss daher über den Arlbergpass umgeleitet werden.
Der Arlberg-Straßentunnel zwischen Vorarlberg und Tirol wird am Samstagnachmittag wegen einer großen Einsatzübung gesperrt. Die Sperre für den gesamten Verkehr ist von 15 bis 23 Uhr anberaumt, der Verkehr wird über den Arlbergpass umgeleitet, teilten die Asfinag und die ÖBB mit. Trotz des Herbstferienbeginns rechne man nicht mit Behinderungen, erklärte Asfinag-Sprecher Alexander Holzedl am Freitag.
Übungsszenario ist ein Verkehrsunfall im Straßentunnel. Ebenfalls eingebunden sind die ÖBB bzw. der Arlberg-Bahntunnel, denn im Rettungskonzept ist vorgesehen, dass im Ernstfall eine Evakuierung über den jeweils nicht betroffenen Tunnel erfolgt. Genauere Informationen gebe man nicht bekannt, um den Übungscharakter für die über 400 Mitwirkenden – Einsatzkräfte und Behörden aus beiden Bundesländern sowie Mitarbeitende der Asfinag und der ÖBB – nicht zu gefährden. Der Bahntunnel ist aktuell noch bis 2. November für Sanierungsarbeiten gesperrt.
Keine Behinderungen erwartet
Behinderungen seien nicht zu erwarten, sagte Holzedl auf Nachfrage in Bezug auf möglichen Mehrverkehr zu Beginn der Herbstferien. Die Übung müsse vor dem Winter durchgeführt werden und laut den Verkehrszahlen der Asfinag sollten ab 15 Uhr nicht mehr so viele Fahrzeuge unterwegs sein.
