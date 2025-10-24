Sperre des Arlberg-Tunnels wegen Großübung

Übungsszenario ist ein Verkehrsunfall im Straßentunnel. Ebenfalls eingebunden sind die ÖBB bzw. der Arlberg-Bahntunnel, denn im Rettungskonzept ist vorgesehen, dass im Ernstfall eine Evakuierung über den jeweils nicht betroffenen Tunnel erfolgt. Genauere Informationen gebe man nicht bekannt, um den Übungscharakter für die über 400 Mitwirkenden – Einsatzkräfte und Behörden aus beiden Bundesländern sowie Mitarbeitende der Asfinag und der ÖBB – nicht zu gefährden. Der Bahntunnel ist aktuell noch bis 2. November für Sanierungsarbeiten gesperrt.