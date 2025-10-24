SPÖ und Grüne fordern verbesserten Opferschutz

Aberkennung des Ehrenzeichens



Ebenso fordern die Grünen, gesetzliche Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Ehrenzeichen des Landes posthum aberkannt werden können. Ein entsprechender Antrag der Grünen wurde diese Woche im Rechtsausschuss allerdings abgeschmettert. „Das Mindeste, was wir den Opfern schuldig sind, ist ein klares Zeichen, dass wir an ihrer Seite stehen und alles unternehmen, um derartige Taten zu verurteilen“, ärgert sich Hammerer.