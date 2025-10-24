Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fall Hermann Gmeiner

SPÖ und Grüne fordern verbesserten Opferschutz

Vorarlberg
24.10.2025 13:15
Die Vorwürfe gegen den inzwischen verstorbenen SOS-Kinderdorf-Gründer Hermann Gmeiner wiegen ...
Die Vorwürfe gegen den inzwischen verstorbenen SOS-Kinderdorf-Gründer Hermann Gmeiner wiegen schwer.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

Nach Bekanntwerden der Missbrauchsvorwürfe gegenüber dem Gründer des SOS-Kinderdorfs, Hermann Gmeiner, fordern die Vorarlberger Sozialdemokraten und die Grünen eine umfassende und schonungslose Aufarbeitung. Zudem soll dem 1985 Verstorbenen Anerkennungen posthumen abgesprochen werden.

0 Kommentare

Besonders in Zusammenhang mit der Verleihung des Goldenen Ehrenzeichens des Landes Vorarlberg an Hermann Gmeiner betont SPÖ-Klubobmann Mario Leiter die Notwendigkeit einer kritischen Neubewertung. „Es muss möglich sein, Vergangenes zu hinterfragen und neu zu beleuchten. Insbesondere, wenn in der Gegenwart Informationen bekannt werden, die ein anderes Licht auf eine Persönlichkeit werfen.“

Mario Leiter von der SPÖ.
Mario Leiter von der SPÖ.(Bild: SPÖ Vorarlberg)

Das Land müsse hier seine Verantwortung wahrnehmen und sich, wie schon im kürzlich erfolgten Fall der Schriftstellerin Natalie Beer, öffentlich von der Verleihung des „Goldenen Ehrenzeichens“ an Hermann Gemeiner distanzieren. „Eine moderne, aufgeschlossene Gesellschaft muss in der Lage sein, ihre Geschichte und getroffene Entscheidungen kritisch zu hinterfragen.“

Opferschutz verbessern
Sozialsprecherin Manuela Auer pocht nach den jüngsten Vorwürfen auf mehr Kontrolle und Transparenz beim Opferschutz. „Wenn derartige Taten über Jahrzehnte hinweg unbemerkt bleiben, weist dies auf grundlegende Defizite im Kontrollsystem hin. Einrichtungen, deren primäre Aufgabe der Schutz von Kindern und Jugendlichen ist, müssen höchsten Standards der Kontrolle unterliegen.“ Die Sozialdemokraten brachen einen entsprechenden Landtagsantrag ein, der der Vorarlberger Kinder- und Jugendanwaltschaft in diesem Bereich die rechtliche Grundlage liefern soll.

Eva Hammerer von den Grünen.
Eva Hammerer von den Grünen.(Bild: Mathis Fotografie)

Auch die Grünen plädieren für bessere Kontrollrechte: „Gerade die Kinder, die alles verloren haben, brauchen unseren besonderen Schutz und unsere besondere Fürsorge. Es ist die Verantwortung der Politik, diesen Kindern einen entsprechenden Schutzraum zu sichern“, betont Jugendsprecherin Eva Hammerer. Sie fordert deshalb eine gesetzlich verankerte Mitwirkung und Kontrolle der Kinder- und Jugendanwaltschaft in Betreuungseinrichtungen.

Die schwarz-blaue Landesregierung solle ehestmöglich einen entsprechenden Vorschlag vorlegen. „Es geht um den Schutz und die Sicherheit unserer Kinder. Hier dürfen wir keine Zeit verlieren und keine Lücken zulassen.“

Aberkennung des Ehrenzeichens

Ebenso fordern die Grünen, gesetzliche Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Ehrenzeichen des Landes posthum aberkannt werden können. Ein entsprechender Antrag der Grünen wurde diese Woche im Rechtsausschuss allerdings abgeschmettert. „Das Mindeste, was wir den Opfern schuldig sind, ist ein klares Zeichen, dass wir an ihrer Seite stehen und alles unternehmen, um derartige Taten zu verurteilen“, ärgert sich Hammerer.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
6° / 8°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
6° / 10°
Symbol einzelne Regenschauer
Dornbirn
9° / 11°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
8° / 11°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
252.718 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
239.127 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
205.836 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Mehr Vorarlberg
Fall Hermann Gmeiner
SPÖ und Grüne fordern verbesserten Opferschutz
Shopping-Trend
Halloween wird für Handel immer lukrativer
VfGH am Zug
Langhaar-Verbot für Männer beim Bundesheer wackelt
Nächtlicher Sturm
Umgestürzter Baum verlegte Straße in Feldkirch
103 Jahre alt
Das ist der älteste Feuerwehrmann Österreichs!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf