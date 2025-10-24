Ein Naturjuwel am Großen Widderstein

Für die heutige Tour geht es in eine der kleinsten Gemeinden Vorarlbergs: Warth liegt auf knapp 1500 Metern Seehöhe. Die Ortschaft wird zwar dem Bregenzerwald zugeordnet, zählt touristisch aber zur Arlbergregion. Zudem befindet sich Warth bereits im Lechtal, während alle anderen Bregenzerwälder Gemeinden im Tal der Bregenzer Ach oder einem der Seitentäler liegen. Erstmals erwähnt wird das Gebiet in einer Schenkungsurkunde von 1059, in der das alleinige Jagdrecht um den Großen Widderstein an den Bischof von Augsburg übergeben wird. Die Besiedelung erfolgte zwischen 1280 und 1300 und geht auf die Walser zurück, die über den Hochtannberg in diese Region zogen. Im Jahr 1885 wurde Warth mit der zuvor eigenständigen Gemeinde Hochkrumbach zu „Warth-Hochkrummbach“ zusammengeschlossen. Erst 1924 wurde der Name wieder auf „Warth“ geändert und Hochkrumbach als Ortsteil in die Gemeinde eingegliedert. Lange Zeit war das Gebiet von kleinbäuerlicher Landwirtschaft und Viehhaltung geprägt.