Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vorsitzjahr

Vorarlberg will Arge Alp mehr Gehör verschaffen

Vorarlberg
23.10.2025 17:27
Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner will das Thema Energie pushen.
Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner will das Thema Energie pushen.(Bild: LANDESKOMMUNIKATION)

Vorarlberg übernimmt den Arge-Vorsitz mit Topthema Energie. Landeshauptmann Markus Wallner will gemeinsame Standpunkte zur EU-Landwirtschaftsförderung und beim Wasserkraft-Ausbau koordinieren.

0 Kommentare

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) will zur Übernahme des Vorsitzes in der Arbeitsgemeinschaft Alpenländer (Arge Alp) den Alpenregionen mehr Gewicht in Brüssel in Fragen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP), beim Ausbau der Wasserkraft und im Umgang mit Beutegreifern wie Wolf oder Bär verschaffen. Man wolle dazu gemeinsame Standpunkte koordinieren und diese gegenüber Nationalstaaten und der EU vertreten, man repräsentiere immerhin gut 26 Mio. Menschen, so Wallner.

Mehr Gehör erlangen sollen die sich über vier Staaten erstreckenden Regionen etwa, wenn es um die EU-Förderkulissen der kommenden Jahre geht, vor allem bei der Ausgestaltung der GAP. Hier gebe es viele Diskussionen und Unmut über die aus Brüssel kommenden Vorschläge. Man wolle jedenfalls Instrumente erhalten, und dies ohne große Kosten und viel Bürokratie. „Es ist wichtig, hier an einem Strang zu ziehen“, betonte Wallner bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Thema Große Beutegreifer
Weiter ein Anliegen der Alpenregionen bleiben große Beutegreifer: Nicht zuletzt dem Einsatz der Arge-Regionen sei es zu verdanken, dass es zu einer Herabsetzung des Schutzstatus des Wolfes gekommen sei. Angesichts der Mobilität der Tiere wolle man hier weiter auf „engste Zusammenarbeit“ setzen und das Monitoring fortführen.

Topthema des Vorarlberger Vorsitzes sei aufgrund der dringend nötigen Wende die Energie, allen voran die Wasserkraft. „Pumpspeicherkraft ist die Batterie Europas“, hielt Wallner auch mit Blick auf geplante Ausbauprojekte in Vorarlberg fest. Wasserkraft sei eine der wenigen Ressourcen der Alpenregionen, sie weise ein hohes wirtschaftliches Potenzial auf. Daher wolle man sich gemeinsam für schnellere Verfahren im Ausbau einsetzen. Zudem ist über das neue Projekt „EigenAlp“ eine Studie von mehreren Instituten im Alpenraum, darunter die Fachhochschule Vorarlberg (FH) geplant, die sich mit den Auswirkungen auf die Netzinfrastruktur durch die Umstellung fossiler Heizungen auf Wärmepumpen befasst. Ergebnisse sollen zur Regierungschefkonferenz Ende Oktober 2026 vorliegen.

Chancenreichste Kinder- und Jugendregion
Einen weiteren Schwerpunkt bildet das Projekt „Chancenreichste Kinder- und Jugendregion“, über das eine Vernetzungsplattform und eine an junge Menschen gerichtete Imagekampagne zu Bewegung und Ernährung ausgearbeitet wird. Den Vorsitz der Arge Alp übernimmt Vorarlberg turnusgemäß am Freitag in Trient. In der Arge Alp arbeiten neben den drei österreichischen Bundesländern Vorarlberg, Salzburg und Tirol das Trentino und Südtirol, Bayern sowie die Lombardei und die Schweizer Kantone Tessin, Graubünden und St. Gallen zusammen. Die Arbeitsgemeinschaft wurde 1972 in Telfs/Mösern in Tirol gegründet.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
11° / 15°
Symbol starker Regen
Bludenz
10° / 18°
Symbol starker Regen
Dornbirn
12° / 16°
Symbol starker Regen
Feldkirch
11° / 19°
Symbol starker Regen

krone.tv

Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
214.413 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
196.450 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
192.373 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Mehr Vorarlberg
Vorsitzjahr
Vorarlberg will Arge Alp mehr Gehör verschaffen
Kontrabassist André
Die Geige war ihm „zu klein“
Bildungsmonitoring
In Vorarlberg brechen jährlich 1000 die Lehre ab
Crash in Bregenz
Radler prallte gegen Sattelschlepper
Nazi-Schriftstellerin
Natalie Beer: Distanzierung ja, Aberkennung nein
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf