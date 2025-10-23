Vorarlberg will Arge Alp mehr Gehör verschaffen

Mehr Gehör erlangen sollen die sich über vier Staaten erstreckenden Regionen etwa, wenn es um die EU-Förderkulissen der kommenden Jahre geht, vor allem bei der Ausgestaltung der GAP. Hier gebe es viele Diskussionen und Unmut über die aus Brüssel kommenden Vorschläge. Man wolle jedenfalls Instrumente erhalten, und dies ohne große Kosten und viel Bürokratie. „Es ist wichtig, hier an einem Strang zu ziehen“, betonte Wallner bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Thema Große Beutegreifer

Weiter ein Anliegen der Alpenregionen bleiben große Beutegreifer: Nicht zuletzt dem Einsatz der Arge-Regionen sei es zu verdanken, dass es zu einer Herabsetzung des Schutzstatus des Wolfes gekommen sei. Angesichts der Mobilität der Tiere wolle man hier weiter auf „engste Zusammenarbeit“ setzen und das Monitoring fortführen.