Die Geige war ihm „zu klein“

Er hat sie nachkomponiert für eine Aufführung des „Macbeth“ in Paris, denn an der Grand Opéra sollte in jeder Oper ein Ballett vorkommen. Ist der erste Teil romantischer Musik aus Italien gewidmet, so führt der Teil nach der Pause ins Deutschland derselben Epoche. Mit Robert Schumanns „Zweiter Sinfonie“ erfüllt sich der Dirigent des Abends, Francesco Angelico, einen Herzenswunsch: „Ich bin zwar Sizilianer, aber ich liebe die deutsche Musik“, sagt er, der gerade in Göteborg Webers „Freischütz“ probt. Diese Sinfonie ist in einer Zeit entstanden, in der Robert Schumann sich von einer Depression erholte. Charakteristisch sei das Zitat eines Themas aus Johann Sebastian Bachs „Musikalischem Opfer“ im „wunderschönen langsamen Satz“, so Angelico. Termine: 25.10. Montforthaus Feldkirch um 19.30, 26.10. Festspielhaus Bregenz um 17h. Restkarten erhältlich.