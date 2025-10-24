Vorteilswelt
Gegen die Falken

Kann Bregenz endlich die Wende schaffen?

Vorarlberg
24.10.2025 06:00
Gegen Amstetten unterlagen Stefan Umjenovic (l.) & Co. mit 0:2, gegen den KSV soll nun endlich ...
Gegen Amstetten unterlagen Stefan Umjenovic (l.) & Co. mit 0:2, gegen den KSV soll nun endlich der erste Sieg kommen.(Bild: GEPA)

SW Bregenz und Coach Andreas Heraf haben heute den Kapfenberger SV zu Gast (18), erwarten sich da mehr Chancen als zuletzt bei der Niederlage gegen Amstetten. Verletzte hat der Trainer keine zu beklagen, Stürmer Daniel Nussbaumer könnte vor seinem Comeback stehen.

„Die nächsten Spiele werden ganz wichtig“, sagt Andreas Heraf vor den Duellen mit dem KSV, Wels und dem Derby gegen Austria Lustenau. Weil der SW Bregenz-Coach nun beginnen will, Punkte zu sammeln. Aus der Debütniederlage gegen Amstetten wurden die richtigen Schlüsse gezogen, die sollen jetzt umgesetzt werden. Angefangen mit dem Spiel gegen den KSV, eine der Wundertüten der Liga – vier Siegen der Steirer stehen fünf Pleiten gegenüber, Remis spielten sie nur einmal. „Es wird hektischer und chaotischer als im letzten Spiel“, weiß Heraf, „und ich glaube, dass der KSV nicht so viel Qualität hat wie Amstetten.“

Kader ist voll
Der Bregenzer Kader ist beinahe komplett, von den 24 Feldspielern war während der Woche nur Nicolas Rossi leicht angeschlagen. Stürmer Daniel Nussbaumer, der in der vergangenen Runde gegen Amstetten noch geschont wurde, könnte gegen den KSV sein Comeback feiern – und so für neue Impulse in die schwarz-weißen Offensivbemühungen bringen.

Und was wünscht sich denn der Trainer denn aus den nächsten drei Partien? „Neun Punkte“, sagt Heraf. „Natürlich muss dafür alles passen und wir müssen Glück haben. Möglich ist es. Aber es ist auch das Gegenteil möglich.“

Porträt von Dominik Omerzell
Dominik Omerzell
