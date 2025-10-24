Kann Bregenz endlich die Wende schaffen?

„Die nächsten Spiele werden ganz wichtig“, sagt Andreas Heraf vor den Duellen mit dem KSV, Wels und dem Derby gegen Austria Lustenau. Weil der SW Bregenz-Coach nun beginnen will, Punkte zu sammeln. Aus der Debütniederlage gegen Amstetten wurden die richtigen Schlüsse gezogen, die sollen jetzt umgesetzt werden. Angefangen mit dem Spiel gegen den KSV, eine der Wundertüten der Liga – vier Siegen der Steirer stehen fünf Pleiten gegenüber, Remis spielten sie nur einmal. „Es wird hektischer und chaotischer als im letzten Spiel“, weiß Heraf, „und ich glaube, dass der KSV nicht so viel Qualität hat wie Amstetten.“