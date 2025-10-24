Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nächtlicher Sturm

Umgestürzter Baum verlegte Straße in Feldkirch

Vorarlberg
24.10.2025 11:00
Nichts ging mehr auf der L66.
Nichts ging mehr auf der L66.(Bild: Feuerwehr Feldkirch-Stadt)

In der Gemeinde Feldkirch (Vorarlberg) stürzte am Freitagmorgen ein Baum auf eine Straße. Die Feuerwehr musste ausrücken, um das Hindernis wegzuschaffen.   

0 Kommentare

In den frühen Morgenstunden mussten die Florianijünger am Freitag zu einem Einsatz nach Feldkirch ausrücken. Ein Baum war quer auf die L66 Göfiser Straße gestürzt und verlegte beide Fahrspuren.

Einsatz der Florianijünger am Freitagmorgen.
Einsatz der Florianijünger am Freitagmorgen.(Bild: Feuerwehr Feldkirch-Stadt)

Die Feuerwehr Feldkirch-Stadt packte die Kettensäge aus, um das Hindernis zu zerstückeln und wegzuschaffen. Anschließend wurde die Fahrbahn noch gereinigt, dann konnte sie für den Verkehr wieder freigegeben werden.   

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
6° / 7°
Symbol einzelne Regenschauer
Bludenz
6° / 10°
Symbol einzelne Regenschauer
Dornbirn
9° / 11°
Symbol einzelne Regenschauer
Feldkirch
8° / 11°
Symbol starke Regenschauer

krone.tv

Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
250.097 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
233.877 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
204.822 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Mehr Vorarlberg
Nächtlicher Sturm
Umgestürzter Baum verlegte Straße in Feldkirch
103 Jahre alt
Das ist der älteste Feuerwehrmann Österreichs!
Krone Plus Logo
„Keine Frage!“
Freuen Sie sich auch schon so auf Halloween?
Gegen die Falken
Kann Bregenz endlich die Wende schaffen?
Krone Plus Logo
Alles nur aus Rache?
Gewaltvorwurf: Polizist von Kollegin beschuldigt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf