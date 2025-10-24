Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Stiller“

Ein mysteriöser Fall auf der Leinwand

Gewinnspiele
24.10.2025 10:55

Ab 30. Oktober im Kino: Bei einer Zugreise durch die Schweiz wird der US-Amerikaner James Larkin White an der Grenze festgenommen. Der Vorwurf: Er sei der vor sieben Jahren verschwundene Bildhauer Anatol Stiller, der wegen seiner Verwicklung in eine dubiose politische Affäre gesucht wird. White bestreitet seine Schuld und beharrt darauf, nicht Stiller zu sein. Anlässlich des Kinostarts verlost die „Krone“ Filmpakete zum Film. 

0 Kommentare

Der Film „Stiller“ basiert auf dem gleichnamigen Roman von Max Frisch und beleuchtet die komplexen Themen Identität und Wahrheit. Die Geschichte entfaltet sich vor der atemberaubenden Kulisse der Schweizer Alpen und zieht das Publikum mit ihrer packenden Handlung in den Bann. Die Hauptrollen sind mit Albrecht Schuch als James Larkin White und Paula Beer als Julika hochkarätig besetzt. Regisseur Stefan Haupt bringt die tiefgründige Geschichte eindrucksvoll auf die Leinwand und lässt die Zuschauer bis zum Schluss rätseln, wer Stiller wirklich ist.

(Bild: © 2025 Studiocanal GmbH / Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2025 Studiocanal GmbH / Aliocha Merker / Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2025 Studiocanal GmbH / Aliocha Merker / Constantin Film Österreich)

Regisseur Stefan Haupt, bekannt für Filme wie „Zwingli“ und „Der Kreis“, hat gemeinsam mit Alex Buresch das Drehbuch verfasst. Der Film versammelt einen herausragenden Cast vor der Kamera: Albrecht Schuch („Im Westen nichts Neues“, „Schachnovelle“), Paula Beer („Stella. Ein Leben“, „Roter Himmel“), Max Simonischek („Die Nachbarn von oben“), Marie Leuenberger („Bis wir tot sind oder frei“), Stefan Kurt („Sisi & Ich“) und Sven Schelker („Der vermessene Mensch“).

Gewinnen Sie tolle Filmpakete zum Film „Stiller“.
Gewinnen Sie tolle Filmpakete zum Film „Stiller“.(Bild: Suhrkamp Verlag, Adobe stock – Thomas Söllner)

Mitmachen und gewinnen
Zum Kinostart am 30. Oktober verlost die Krone 2 Filmpakete bestehend aus je 1x2 Kinogutscheinen für den Film „Stiller“ sowie den Klassiker „Stiller“ von Max Frisch als Buchausgabe vom Suhrkamp Verlag. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 30.10, 09:00 Uhr.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
250.097 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
233.877 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
204.822 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf