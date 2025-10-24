Ein mysteriöser Fall auf der Leinwand

Der Film „Stiller“ basiert auf dem gleichnamigen Roman von Max Frisch und beleuchtet die komplexen Themen Identität und Wahrheit. Die Geschichte entfaltet sich vor der atemberaubenden Kulisse der Schweizer Alpen und zieht das Publikum mit ihrer packenden Handlung in den Bann. Die Hauptrollen sind mit Albrecht Schuch als James Larkin White und Paula Beer als Julika hochkarätig besetzt. Regisseur Stefan Haupt bringt die tiefgründige Geschichte eindrucksvoll auf die Leinwand und lässt die Zuschauer bis zum Schluss rätseln, wer Stiller wirklich ist.