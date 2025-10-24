Ein mysteriöser Fall auf der Leinwand

Ab 30. Oktober im Kino: Bei einer Zugreise durch die Schweiz wird der US-Amerikaner James Larkin White an der Grenze festgenommen. Der Vorwurf: Er sei der vor sieben Jahren verschwundene Bildhauer Anatol Stiller, der wegen seiner Verwicklung in eine dubiose politische Affäre gesucht wird. White bestreitet seine Schuld und beharrt darauf, nicht Stiller zu sein. Anlässlich des Kinostarts verlost die „Krone“ Filmpakete zum Film.
Der Film „Stiller“ basiert auf dem gleichnamigen Roman von Max Frisch und beleuchtet die komplexen Themen Identität und Wahrheit. Die Geschichte entfaltet sich vor der atemberaubenden Kulisse der Schweizer Alpen und zieht das Publikum mit ihrer packenden Handlung in den Bann. Die Hauptrollen sind mit Albrecht Schuch als James Larkin White und Paula Beer als Julika hochkarätig besetzt. Regisseur Stefan Haupt bringt die tiefgründige Geschichte eindrucksvoll auf die Leinwand und lässt die Zuschauer bis zum Schluss rätseln, wer Stiller wirklich ist.
Regisseur Stefan Haupt, bekannt für Filme wie „Zwingli“ und „Der Kreis“, hat gemeinsam mit Alex Buresch das Drehbuch verfasst. Der Film versammelt einen herausragenden Cast vor der Kamera: Albrecht Schuch („Im Westen nichts Neues“, „Schachnovelle“), Paula Beer („Stella. Ein Leben“, „Roter Himmel“), Max Simonischek („Die Nachbarn von oben“), Marie Leuenberger („Bis wir tot sind oder frei“), Stefan Kurt („Sisi & Ich“) und Sven Schelker („Der vermessene Mensch“).
Mitmachen und gewinnen
Zum Kinostart am 30. Oktober verlost die Krone 2 Filmpakete bestehend aus je 1x2 Kinogutscheinen für den Film „Stiller“ sowie den Klassiker „Stiller“ von Max Frisch als Buchausgabe vom Suhrkamp Verlag. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 30.10, 09:00 Uhr.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.