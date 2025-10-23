Radler prallte gegen Sattelschlepper: verletzt

Aus bislang unbekannter Ursache touchierte der Radler mit seinem Bike plötzlich den Anhänger des Sattelzuges und stürzte in weiterer Folge auf die Straße. Der 49-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht. Während eine Alkoholisierung beim Lenker des Sattelzuges ausgeschlossen werden konnte, sind die Erhebungen hinsichtlich einer Beeinträchtigung des Fahrradfahrers noch im Gange, wie die Polizei informierte.