Radler prallte gegen Sattelschlepper: verletzt

Zu einem Unfall zwischen Radler und Lkw kam es am Dienstagabend in der Vorarlberger Landeshauptstadt Bregenz. Wie genau es zu dem Crash kam, ist aber bisher nicht bekannt.
Am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr lenkte ein 37-jähriger Ukrainer sein Sattelzugfahrzeug mit Anhänger in Bregenz auf der L202 in Fahrtrichtung Hard. Zur selben Zeit fuhr ein 49-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem dortigen Mehrzweckstreifen in dieselbe Richtung.
Aus bislang unbekannter Ursache touchierte der Radler mit seinem Bike plötzlich den Anhänger des Sattelzuges und stürzte in weiterer Folge auf die Straße. Der 49-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht. Während eine Alkoholisierung beim Lenker des Sattelzuges ausgeschlossen werden konnte, sind die Erhebungen hinsichtlich einer Beeinträchtigung des Fahrradfahrers noch im Gange, wie die Polizei informierte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.