Crash in Bregenz

Radler prallte gegen Sattelschlepper: verletzt

Vorarlberg
23.10.2025 13:40
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: P. Huber)

Zu einem Unfall zwischen Radler und Lkw kam es am Dienstagabend in der Vorarlberger Landeshauptstadt Bregenz. Wie genau es zu dem Crash kam, ist aber bisher nicht bekannt. 

0 Kommentare

Am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr lenkte ein 37-jähriger Ukrainer sein Sattelzugfahrzeug mit Anhänger in Bregenz auf der L202 in Fahrtrichtung Hard. Zur selben Zeit fuhr ein 49-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem dortigen Mehrzweckstreifen in dieselbe Richtung.

Aus bislang unbekannter Ursache touchierte der Radler mit seinem Bike plötzlich den Anhänger des Sattelzuges und stürzte in weiterer Folge auf die Straße. Der 49-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht. Während eine Alkoholisierung beim Lenker des Sattelzuges ausgeschlossen werden konnte, sind die Erhebungen hinsichtlich einer Beeinträchtigung des Fahrradfahrers noch im Gange, wie die Polizei informierte.

Vorarlberg
