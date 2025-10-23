Flüchtiger Alkolenker: Polizisten zückten Waffe

In der Nacht auf Mittwoch hatte in Hohenems (Vorarlberg) ein alkoholisierter Pkw-Lenker versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Bei seiner kurzen Flucht kam es zu gefährlichen Szenen.
Gegen 23.30 Uhr wollten Polizisten der Inspektion Hohenems ein Auto auf der Diepoldsauer Straße anhalten und den Fahrer kontrollieren. Dieser ignorierte jedoch die Anhaltezeichen, trat aufs Gaspedal und flüchtete. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd gelang es den Beamten, das Fahrzeug zu stoppen. Doch statt sich den Realitäten zu fügen, setzte der Fluchtlenker zu einem letzten Manöver an: Noch bevor sein Wagen vollständig zum Stillstand gekommen war, gab er erneut Gas und fuhr direkt auf das Einsatzfahrzeug zu – die Polizisten konnten sich gerade noch in Sicherheit bringen.
Dienstwaffe gezückt
Danach war Schluss mit lustig: Mit gezückter Dienstwaffe forderten die Beamten den Mann nachdrücklich auf, aus dem Auto auszusteigen. Zwar leistete er dem Befehl Folge, bei der Festnahme widersetzte er sich allerdings erneut und bedrohte zudem die amtshandelnden Exekutivorgane. Dem Mann, einem 43-jährigen Türken mit Wohnsitz in Dornbirn, mussten Handfesseln angelegt werden. Auf der Dienststelle ging es schließlich ein letztes Mal rund: Da der offensichtlich Betrunkene einen Alkotest verweigerte, wurde er vorübergehend festgenommen.
