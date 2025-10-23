Flüchtiger Alkolenker: Polizisten zückten Waffe

Gegen 23.30 Uhr wollten Polizisten der Inspektion Hohenems ein Auto auf der Diepoldsauer Straße anhalten und den Fahrer kontrollieren. Dieser ignorierte jedoch die Anhaltezeichen, trat aufs Gaspedal und flüchtete. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd gelang es den Beamten, das Fahrzeug zu stoppen. Doch statt sich den Realitäten zu fügen, setzte der Fluchtlenker zu einem letzten Manöver an: Noch bevor sein Wagen vollständig zum Stillstand gekommen war, gab er erneut Gas und fuhr direkt auf das Einsatzfahrzeug zu – die Polizisten konnten sich gerade noch in Sicherheit bringen.