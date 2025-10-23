Natalie Beer: Distanzierung ja, Aberkennung nein

Rankweil erkannte Ehrenring ab

Dennoch wurde sie zu Lebzeiten in Vorarlberg hochdekoriert, unter anderem erhielt sie den Ehrenring ihrer Wohngemeinde Rankweil sowie 1975 das Silberne Ehrenzeichen des Landes Vorarlberg. Während die Gemeinde Rankweil den Ehrenring vor Jahren aberkannt und sich zudem kritisch mit der NS-Vergangenheit Beers auseinandergesetzt hat, hat das Land bisher keine Konsequenzen gezogen. Am Mittwoch im Rechtsausschuss wurde erneut über die Causa diskutiert. Am Ende gab es einen Kompromiss, der sich das Adjektiv „faul“ verdient. Zwar distanzierte sich der Landtag auf Antrag der Grünen von der Verleihung des Silbernen Ehrenzeichens an Natalie Beer, aberkannt wird es ihr aber vorerst nicht – ÖVP und FPÖ blockierten nämlich eine Gesetzesänderung, die es ermöglichen würde, das Ehrenzeichen auch posthum aberkennen zu können.