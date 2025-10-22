Sattelschlepper kippte bei Wendemanöver um

Wieder einmal hat ein Lkw-Fahrer das Fahrverbot auf der Straße durch das Lustenauer Ried in Vorarlberg ignoriert. Die Sache hatte Folgen: Beim Wenden kippte der Laster zur Seite.
Obwohl es deutlich sichtbar ist, dass die Straße durchs Lustenauer Ried für Sattelschlepper zu schmal ist und daher für diese Gefährte dort auch ein Fahrverbot gilt, verirren sich Lkw-Lenker immer wieder auf genau diese Straße. So auch am Dienstagmorgen: Gegen 7.25 Uhr fuhr der Fahrer mit seinem Sattelschlepper von Wolfurt kommend auf der Senderstraße Richtung Lustenau.
Während der Fahrt bemerkte der Lenker schließlich, dass er sich im Fahrverbot für Lkw befand und lenkte sein Gefährt nach links in einen Seitenweg, um in der Folge sein Fahrzeug zu wenden. Dabei geriet er aber mit dem Sattelanhänger auf das Bankett, der Anhänger rutschte in den Straßengraben. Der Laster musste anschließend vom Abschleppdienst geborgen werden. Die Senderstraße war für die Dauer der Bergearbeiten komplett gesperrt.
