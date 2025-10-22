Bauvergabe für Tunnelportal Altstadt beschlossen

Vortrieb und Innenausbau

Der Vortrieb des Haupttunnels beginnt im Frühjahr 2026 und wird voraussichtlich bis Herbst 2028 dauern. Parallel dazu wird am Innenausbau des Stadttunnels gearbeitet, zuletzt folgt die Tunnelausrüstung. Dazu zählen alle technischen Anlagen, die eine sichere, reibungslose Nutzung gewährleisten, etwa Beleuchtung, Belüftung, Verkehrsleit- und Notrufsysteme. Zu den ersten Maßnahmen im Hauptbaulos gehört die bereits in Bau befindliche Logistik, also der Gleisbau mit Förderband für den Abtransport des Ausbruchmaterials.