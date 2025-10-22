Feuerwehreinsatz in unterirdischem Tanklager

Die Vorarlberger Feuerwehrleute mussten am Dienstagabend zu einem Einsatz auf ein Betriebsgelände in Hohenems: Dort stieg Rauch auf, woher dieser stammte, war unklar. Die Florianis untersuchten daraufhin das unterirdische Tanklager.
Einsatz für die Florianis am Dienstagabend in Hohenems: Auf dem Betriebsgelände von Collini stieg Rauch auf – woher dieser kam, war aber zunächst unklar. Die Feuerwehrleute begaben sich zur Erkundung in das unterirdische Tanklager des Betriebs, konnten aber auf Anhieb auch keine Ursache für die Rauchentwicklung feststellen.
Technischer Defekt
Im Zuge weiterer Abklärungen stellte sich heraus, dass bei einem der Tanks ein technischer Defekt vorlag. Durch das Überschreiten der zulässigen Gesamtmenge trat etwa 90 Grad heißes Wasser aus, das für dichten, weißen Wasserdampf sorgte. Die benachbarten Lauge- und Säuretanks blieben unbeschädigt.
Die Anlage konnte schließlich vom Personal wieder ordnungsgemäß in Betrieb genommen werden. Die ausgetretene Flüssigkeit wurde in andere Tanks umgepumpt. Niemand wurde durch den Vorfall verletzt, auch Sachschaden entstand nicht.
60 Mitglieder der Feuerwehr
Im Einsatz standen rund 60 Mitglieder der Feuerwehr Hohenems und der Betriebsfeuerwehr mit insgesamt sechs Fahrzeugen. Außerdem waren auch das Rote Kreuz Hohenems mit zwei Fahrzeugen, die Bundespolizei mit drei Streifen und acht Beamten und der Bürgermeister der Stadt Hohenems, Dietmar Egger, vor Ort.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.