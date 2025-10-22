Vorteilswelt
Dichte Rauchschwaden

Feuerwehreinsatz in unterirdischem Tanklager

Vorarlberg
22.10.2025 11:05
In Hohenems wurden die Florianis zu einem Einsatz gerufen.
In Hohenems wurden die Florianis zu einem Einsatz gerufen.(Bild: Feuerwehr Hohenems, Krone KREATIV)

Die Vorarlberger Feuerwehrleute mussten am Dienstagabend zu einem Einsatz auf ein Betriebsgelände in Hohenems: Dort stieg Rauch auf, woher dieser stammte, war unklar. Die Florianis untersuchten daraufhin das unterirdische Tanklager. 

Einsatz für die Florianis am Dienstagabend in Hohenems: Auf dem Betriebsgelände von Collini stieg Rauch auf – woher dieser kam, war aber zunächst unklar. Die Feuerwehrleute begaben sich zur Erkundung in das unterirdische Tanklager des Betriebs, konnten aber auf Anhieb auch keine Ursache für die Rauchentwicklung feststellen.  

Technischer Defekt 
Im Zuge weiterer Abklärungen stellte sich heraus, dass bei einem der Tanks ein technischer Defekt vorlag. Durch das Überschreiten der zulässigen Gesamtmenge trat etwa 90 Grad heißes Wasser aus, das für dichten, weißen Wasserdampf sorgte. Die benachbarten Lauge- und Säuretanks blieben unbeschädigt.

Die Anlage konnte schließlich vom Personal wieder ordnungsgemäß in Betrieb genommen werden. Die ausgetretene Flüssigkeit wurde in andere Tanks umgepumpt. Niemand wurde durch den Vorfall verletzt, auch Sachschaden entstand nicht.

60 Mitglieder der Feuerwehr
Im Einsatz standen rund 60 Mitglieder der Feuerwehr Hohenems und der Betriebsfeuerwehr mit insgesamt sechs Fahrzeugen. Außerdem waren auch  das Rote Kreuz Hohenems mit zwei Fahrzeugen, die Bundespolizei mit drei Streifen und acht Beamten und der Bürgermeister der Stadt Hohenems, Dietmar Egger, vor Ort.

