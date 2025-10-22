Feuerwehreinsatz in unterirdischem Tanklager

Einsatz für die Florianis am Dienstagabend in Hohenems: Auf dem Betriebsgelände von Collini stieg Rauch auf – woher dieser kam, war aber zunächst unklar. Die Feuerwehrleute begaben sich zur Erkundung in das unterirdische Tanklager des Betriebs, konnten aber auf Anhieb auch keine Ursache für die Rauchentwicklung feststellen.