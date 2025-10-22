Vorteilswelt
Lkw-Fahrer erwischt

Nur knapp 3 Stunden Pause bei 35-Stunden-Fahrt

Vorarlberg
22.10.2025 13:40
Symbolbild
Symbolbild(Bild: P. Huber)

Bei einer Kontrolle von Lkw in Vorarlberg verzeichneten die Polizeibeamten insgesamt 162 Übertretungen. Besonders krass war ein Lenker, der bei seinen Fahrten viel zu geringe Pausen eingelegt hatte. 

Am vergangenen Wochenende führten speziell geschulte Einsatzkräfte der Landesverkehrsabteilung Schwerverkehrskontrollen in Vorarlberg durch. Bei der Kontrolle eines in Deutschland zugelassenen und von einem 49-jährigen Griechen gelenkten Sattelkraftfahrzeug am Rastplatz Schlins stellten die Polizisten zahlreiche Übertretungen bei Lenk- und Ruhezeiten fest. Der Lenker hatte zudem versucht, durch vorzeitige Entnahme seiner Fahrerkarte gravierende Übertretungen zu verschleiern.

Fälschung eines Beweismittels
In einem Zeitraum von 35 Stunden Lenkzeit hatte der Fahrer gerade mal zwei Stunden und 40 Minuten pausiert, in einem anderen 30-stündigen Lenkzeitraum legte der Mann nur knapp fünf Stunden Pause ein. Wegen Fälschung eines Beweismittels wird nun Anzeige an die Staatsanwaltschaft Feldkirch erstattet werden, zudem erfolgt auch eine Anzeige wegen zahlreicher Verwaltungsübertretungen an die Bezirkshauptmannschaft Feldkirch.

Insgesamt wurden bei den Kontrollen am Wochenende 162 Übertretungen festgestellt und an die zuständigen Bezirkshauptmannschaften angezeigt, zudem wurden knapp 35.000 Euro an vorläufigen Sicherheitsleistungen eingehoben.

