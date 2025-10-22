Nur knapp 3 Stunden Pause bei 35-Stunden-Fahrt

Bei einer Kontrolle von Lkw in Vorarlberg verzeichneten die Polizeibeamten insgesamt 162 Übertretungen. Besonders krass war ein Lenker, der bei seinen Fahrten viel zu geringe Pausen eingelegt hatte.
Am vergangenen Wochenende führten speziell geschulte Einsatzkräfte der Landesverkehrsabteilung Schwerverkehrskontrollen in Vorarlberg durch. Bei der Kontrolle eines in Deutschland zugelassenen und von einem 49-jährigen Griechen gelenkten Sattelkraftfahrzeug am Rastplatz Schlins stellten die Polizisten zahlreiche Übertretungen bei Lenk- und Ruhezeiten fest. Der Lenker hatte zudem versucht, durch vorzeitige Entnahme seiner Fahrerkarte gravierende Übertretungen zu verschleiern.
Fälschung eines Beweismittels
In einem Zeitraum von 35 Stunden Lenkzeit hatte der Fahrer gerade mal zwei Stunden und 40 Minuten pausiert, in einem anderen 30-stündigen Lenkzeitraum legte der Mann nur knapp fünf Stunden Pause ein. Wegen Fälschung eines Beweismittels wird nun Anzeige an die Staatsanwaltschaft Feldkirch erstattet werden, zudem erfolgt auch eine Anzeige wegen zahlreicher Verwaltungsübertretungen an die Bezirkshauptmannschaft Feldkirch.
Insgesamt wurden bei den Kontrollen am Wochenende 162 Übertretungen festgestellt und an die zuständigen Bezirkshauptmannschaften angezeigt, zudem wurden knapp 35.000 Euro an vorläufigen Sicherheitsleistungen eingehoben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.