Nur knapp 3 Stunden Pause bei 35-Stunden-Fahrt

Fälschung eines Beweismittels

In einem Zeitraum von 35 Stunden Lenkzeit hatte der Fahrer gerade mal zwei Stunden und 40 Minuten pausiert, in einem anderen 30-stündigen Lenkzeitraum legte der Mann nur knapp fünf Stunden Pause ein. Wegen Fälschung eines Beweismittels wird nun Anzeige an die Staatsanwaltschaft Feldkirch erstattet werden, zudem erfolgt auch eine Anzeige wegen zahlreicher Verwaltungsübertretungen an die Bezirkshauptmannschaft Feldkirch.