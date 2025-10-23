Qualm in Geschäft verursachte Feuerwehreinsatz

Zigarettenstummel in Kanal

„Wir waren mit 23 Mann vor Ort. Es hat sich aber schnell herausgestellt, dass der Rauch nicht aus dem Keller des Gebäudes, sondern aus einem Kanal daneben kam. Dort hat jemand einen Zigarettenstummel hineingeworfen. Der hat dort andere Zigarettenstummel angezündet, und der Rauch ist durch eine Versorgungsleitung in den Keller gedrungen“, berichtet der Offizier.