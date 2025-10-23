Qualm in Geschäft verursachte Feuerwehreinsatz

Brandalarm auf der Linzer Landstraße! Zumindest schien es anfangs so, als sei im Keller eines Geschäfts in der beliebten Einkaufsmeile ein Brand ausgebrochen, da starker Rauch durch das Haus zog. Schnell stellte sich aber heraus, dass der Qualm anderswo entstanden war.
„Es sah deutlich schlimmer aus, als es sich dann dargestellt hat“, beruhigt Einsatzleiter Markus Reitbauer von der Berufsfeuerwehr Linz. Donnerstagmittag hatte eine starke Rauchentwicklung in einem Geschäft auf der Linzer Landstraße einen Feuerwehreinsatz hervorgerufen, auch das Rote Kreuz war vor Ort.
Zigarettenstummel in Kanal
„Wir waren mit 23 Mann vor Ort. Es hat sich aber schnell herausgestellt, dass der Rauch nicht aus dem Keller des Gebäudes, sondern aus einem Kanal daneben kam. Dort hat jemand einen Zigarettenstummel hineingeworfen. Der hat dort andere Zigarettenstummel angezündet, und der Rauch ist durch eine Versorgungsleitung in den Keller gedrungen“, berichtet der Offizier.
Nach 30 Minuten war der Einsatz beendet, das Rote Kreuz musste niemanden mitnehmen.
