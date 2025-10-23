Rennradfahrer bei Crash mit Auto schwer verletzt

Einen Schwerverletzten forderte ein Verkehrsunfall im Innviertel am Mittwochnachmittag. Ein Deutscher (57) wurde bei einer Kollision mit einem Pkw auf die Straße geschleudert und musste via Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Passau geflogen werden.
Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch gegen 17.10 Uhr im Innviertel. Dort lenkte ein 32-Jähriger aus dem Bezirk Schärding seinen Pkw von St. Roman kommend Richtung Münzkirchen. Dabei bog er bei der dortigen Kreuzung mit der L 1135 Richtung Münzkirchen ab. Zur gleichen Zeit lenkte ein 57-jähriger Deutscher sein Rennrad von Enzenkirchen kommend Richtung Münzkirchen.
Im Bereich der Kreuzung kollidierten die beiden Beteiligten, wodurch der Rennradfahrer vom Rennrad geschleudert wurde und am linken Fahrbahnrand zum Liegen kam. Nach der Erstversorgung durch die Rettung und dem Notarztteam „Europa 3“ wurde der 57-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Passau geflogen.
