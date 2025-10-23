Rennradfahrer bei Crash mit Auto schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch gegen 17.10 Uhr im Innviertel. Dort lenkte ein 32-Jähriger aus dem Bezirk Schärding seinen Pkw von St. Roman kommend Richtung Münzkirchen. Dabei bog er bei der dortigen Kreuzung mit der L 1135 Richtung Münzkirchen ab. Zur gleichen Zeit lenkte ein 57-jähriger Deutscher sein Rennrad von Enzenkirchen kommend Richtung Münzkirchen.