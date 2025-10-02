Ausgezeichnet! Die Tiere sagen Steirern Danke

Maja Pöschl

Wenn eine Tochter so „ausfällt“, dann hat man bei der Erziehung wirklich alles richtig gemacht. Die zwölf Jahre alte Maja Pöschl aus Gralla unterstützt ihre Mama Michaela schon seit Jahren beim Einfangen, dem Betreuen auf dem Weg zu den Veterinären sowie der Versorgung von Streunerkatzen. Die junge Dame mit dem großen Herzen ist mittlerweile schon ein echter Profi beim Aufstellen von Lebendfallen und hat eine wunderbare Hand im Umgang mit den scheuen Tieren, die sich in vielen Fällen vor Menschen fürchten. Wir ziehen den Hut vor der großartigen Maja, die so viel Empathie hat!