„Die Strackes“: Seit 25 Jahren Lebensretter!

Seither hat das Duo mit so viel Herz und Empathie alles erlebt, was man so erleben – und oft nur schwer verdauen kann. Eines der schlimmsten Dinge war es, als man in einen Hinterhof, zu einer illegalen Schächtung geholt wurde. „Da lagen schon viele Schafe tot auf dem Boden, an ihren Gesichtern ließ sich erkennen, wie elendiglich sie verendet sind“, erzählt Ingrid Stracke heute noch schockiert. „Alles war voller Blut. Zwischen den Kadavern standen sichtlich traumatisiert jene, die den Tod der Artgenossen miterleben mussten.“