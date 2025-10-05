„Die Strackes“: Seit 25 Jahren Lebensretter!

Der bezaubernde Gnadenhof „Purzel & Vicky“ wurde mit dem heurigen Tierschutzpreis von Land Steiermark und „Krone“ ausgezeichnet. Und das mehr als verdient! So viele Schützlinge verdanken Ingrid und Michael ihr Leben.
„Maaaaax! Komm her!“ – Man möchte gar nicht glauben, wie behende und flink sich ein 300 Kilo schweres Schwein aus seinem behaglichen Strohlager erheben und hurtig rennen kann, fast vermag man auf seinem Gesicht ein kleines Grinsen zum Grunzen entdecken. Aber vermutlich weiß das Schwein, wem es zu verdanken hat, dass es nicht als Schinken oder Braten auf dem Teller gelandet ist. Sondern hier, im wunderschönen Gnadenhof „Purzel & Vicky“ in Vasoldsberg bei Graz, sein Ableben hat. Ein sicheres. Ein artgerechtes.
So wie 900 weitere Tiere, vom Papagei über den Muli zu Rind und Hund. Jedes hat einen Namen. Jedes ein Schicksal. Wie der Esel „Charly“, geholt aus schlechten Verhältnissen, der im Jahr 2001 das erste Großtier bei den Strackes war, nachdem Ingrid eigentlich mit armen Kaninchen angefangen hatte.
Seither hat das Duo mit so viel Herz und Empathie alles erlebt, was man so erleben – und oft nur schwer verdauen kann. Eines der schlimmsten Dinge war es, als man in einen Hinterhof, zu einer illegalen Schächtung geholt wurde. „Da lagen schon viele Schafe tot auf dem Boden, an ihren Gesichtern ließ sich erkennen, wie elendiglich sie verendet sind“, erzählt Ingrid Stracke heute noch schockiert. „Alles war voller Blut. Zwischen den Kadavern standen sichtlich traumatisiert jene, die den Tod der Artgenossen miterleben mussten.“
Heute sind sie wohlauf. Und rennen ebenso freudig auf den Michi zu wie ihr Schweinderl-Kollege. Oder wie „Lisa“, die als Kalb Schlagzeilen gemacht hatte. Als sich das Kuhbaby aus dem Schlachthof los riss und monatelang im Wald verstecken konnte, irgendwie überlebt hat. Heute ist sie eine schon ältere Dame, die zufrieden wiederkäut.
In vielen Fällen wurde ein Tier nicht friedlich abgeholt, sondern war, im Gegenteil, die Rettung mit hohem persönlichen Risiko verbunden. „einmal ist mir ein Bauer sogar mit der Mistgabel nachgerannt“, erinnert sich Ingrid Stracke mit Schaudern. „Ein anderes Mal ist einer völlig außer sich mit dem Gewehr gekommen, als wir seine verwahrlosten Hühner und Katzen einfangen wollten, und hat geschrien: ,Verschwind’s oder ich schieß euch nieder’.“
Manchmal zerreißt´s einem das Herz
Obwohl der Puls in die Höhe schnellte, blieben die Strackes ruhig. „Wir haben ihm erklärt, dass die nächsten Minuten auch über sein weiteres Leben entscheiden, wenn er uns was tut“
25 Jahre so intensiver Tierschutz – wie hält man das aus? „Manchmal zerreißt’s uns vor Traurigkeit“, sagen die Strackes. „Aber dann sehen wir ,Max‘, ,Lucy’, ,Friedl‘ und so viele andere. Wir können vielen armen Tieren nicht helfen. Aber wir werden niemals aufhören, denen zu helfen, die wir retten können.“
Die Strackes bekamen nun den Tierschutzpreis und haben dazu einen Appell an den zuständigen Landesrat Hannes Amesbauer: „Die Kastrationspflicht für Katzen muss viel ernster genommen und strenger durchgezogen werden. Wir ersticken in der Katzenflut und werden hier von der Politik allein gelassen. So geht’s nicht weiter.“
Jedes Monat müssen die Tierschützer Zigtausende Euro für Futter, Tierarzt und Pflege ihrer Schützlinge aufbringen. Wenn Sie helfen möchten: „Purzel & Vicky“, AT39 3843 9000 0025 7410.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.