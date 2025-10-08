Tierschützerin geehrt: „Helfe, solange ich kann“

„Jeder Einzelne von uns kann in eine Notlage kommen“

Durch ihre Arbeit hat Sandra Stibi mit ihrer Herzenskollegin Mirjam Trattner schnell gemerkt, dass nicht „nur“ die Tiere Hilfe brauchen, sondern auch ihre Besitzer. „Viele können sich das Fressen für ihre Vierbeiner nicht mehr leisten. Selbst wenn sie sich alles vom Mund absparen, selbst nicht mehr genug auf dem Teller haben.“ Doch jeder, der ein Tier liebt, weiß, dass man das Familienmitglied nicht einfach abgibt. „Über solche Menschen braucht sich niemand als Richter aufspielen. Jeder Einzelne von uns kann in eine Notlage kommen.“