„Wir können nicht warten, bis Leute sterben!“

„Irgendwann müssen einfach die Nationen zusammenarbeiten“, rief der Schweizer Justin Murisier die Verbände in die Pflicht. Der bisherige Weg ist, dass gewisse Nationen, wenn sie ein Skigebiet exklusiv nutzen können, dies auch tun. Die Schweizer in Zermatt auf dem Theodulgletscher – für Murisier ist das der Holzweg. „Ich brauche keinen Vorteil, dass ich besser trainiere als die Österreicher oder die Franzosen. Das ist mir egal“, sagte der Routinier. „Man muss es so organisieren können, dass wir Sicherheit haben auf drei Pisten in Südamerika, drei, vier in Europa, zwei in den USA, und nur dort wird Abfahrt trainiert. Das wäre wahrscheinlich die einzige Möglichkeit.“