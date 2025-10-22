ÖSV? Feuz sagt „einen sehr harten Winter“ voraus

Diesmal machte das Rhinovirus einen Strich durch die Rechnung. Zwei Wochen war Hirscher ans Bett gefesselt, verpasste so die Serie guter Trainingstage in Sölden. Next Stop Levi? Riml bremst: „Marcel hatte neun Schneetage in der Halle, vier in Zermatt. Und kommt aus einer Verletzung. Mal schauen, wie das alles funktioniert.“ Was der Österreicher gern sagt, gilt auch für Holländer: Nur net hudeln.