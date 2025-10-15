Österreich? „Für mich nie ein Kampf gewesen!“

Am Rande der Präsentation des neuen Kinofilms „Downhill Skiers“ ist auch der fast schon legendäre Konkurrenzkampf zwischen Österreich und der Schweiz ein Thema. „Für mich ist es nie ein Kampf gegen Österreich gewesen. Wir Athleten kämpfen gegen die Zeit“, schildert Justin Murisier im Gespräch mit sportkrone.at-Chef Michael Fally. Was der sympathische Schweizer Ski-Star sonst noch zu sagen hatte, sehen und hören Sie oben im Video.
