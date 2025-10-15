Schweizer offenbart:

Österreich? „Für mich nie ein Kampf gewesen!“

Sport-Mix
15.10.2025 05:32
0 Kommentare

Am Rande der Präsentation des neuen Kinofilms „Downhill Skiers“ ist auch der fast schon legendäre Konkurrenzkampf zwischen Österreich und der Schweiz ein Thema. „Für mich ist es nie ein Kampf gegen Österreich gewesen. Wir Athleten kämpfen gegen die Zeit“, schildert Justin Murisier im Gespräch mit sportkrone.at-Chef Michael Fally. Was der sympathische Schweizer Ski-Star sonst noch zu sagen hatte, sehen und hören Sie oben im Video.

Weitere Videos
Folge von Dienstag
Der Herbst kann kommen: So bleiben wir fit!
Philipp bewegt
Dominik Paris
Ski-Routinier im Talk
Paris schmunzelt: „Er war der Depp des Tages“
Wintersport
Daniel Hemetsberger
Daniel Hemetsberger:
„Das hört sich vielleicht wild und rustikal an“
Wintersport
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf