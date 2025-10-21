Ungarn: Ermittlungen nach Großbrand in Raffinerie

Ähnlicher Vorfall auch in Rumänien

Mittlerweile ist das Feuer gelöscht worden. Ein MOL-Vertreter erklärte, dass es keine Hinweise auf eine Sabotage von außen gebe. Einen ähnlichen Zwischenfall hatte es lediglich Stunden zuvor in einer rumänischen Raffinerie in Ploiesti gegeben. Dort gab es am Montagmittag eine Detonation, bei der ein 57-jähriger Arbeiter schwer verletzt wurde. Die Anlage, die von der russischen Lukoil betrieben wird, war zum Zeitpunkt der Explosion wegen Wartungsarbeiten außer Betrieb.