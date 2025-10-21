Eine Institution nicht einfach sterben lassen!

Vergangene Woche traf der Stainzer Gemeinderat mit den Stimmen von ÖVP und FPÖ eine weitreichende Entscheidung: Weil der Flascherlzug, dampfendes Aushängeschild der Schilcherregion, finanziell aus dem letzten Loch pfeift, werden mit Jahresende die Fahrten eingestellt. Bürgermeister Karl Bohnstingl versprach aber, über den Winter nach einer Lösung zu suchen, wie die Lokalbahn weiterhin betrieben werden kann; vermutlich in einer abgespeckten Version. Doch alles ist besser, als weiß-grünes Kulturgut einfach sang- und klanglos sterben zu lassen – es wäre ein fatales Signal, dass nur noch wert ist, was Gewinne abwirft!