Mölzer: „Das ist eine glücklose Regierung“

Im aktuellen krone.tv-Politik-Duell ging es um das Genderverbot von Walter Rosenkranz (FPÖ) und die sinkende Zustimmung für die Koalition. Laut Umfragen kommen ÖVP, SPÖ und NEOS gemeinsam nur noch auf 46 Prozent – deutlich weniger als bei der letzten Wahl. Andreas Mölzer kritisierte: „Die Regierung hat eine Reformunfähigkeit, das ist schon politisches Versagen. Wir haben nur noch eine glücklose Regierung.“ Eva Glawischnig warnte vor wachsender Passivität. Beim Thema Gendern wurde es hitzig. Mehr dazu im Video oben!