„Österreich im Viertelfinale bei der WM 2026!“ Das trauen sich nicht einmal die optimistischsten Fans des rot-weiß-roten Teams so locker zu sagen. Weil das 0:1 in Rumänien die Euphorie bremste, Österreichs Abschneiden bei den Endrunden nach Argentinien 1978 nie den hohen Erwartungen im Vorfeld gerecht wurde. Am Boden bleiben ist daher angesagt.