Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Stopplicht

Am Boden bleiben ist daher angesagt

Fußball International
21.10.2025 08:57
„Krone“-Sportchef Peter Moizi schreibt in seiner Kolumne über die WM-Qualifikation.
„Krone“-Sportchef Peter Moizi schreibt in seiner Kolumne über die WM-Qualifikation.(Bild: stock.adobe.com, Krone KREATIV)

Gewagte Ansagen, kühne Prognosen, boulevardeske Sprüche. Pierre Littbarski und Thomas Häßler, zwei Kultfiguren des deutschen Fußballs in den 80er- und 90er-Jahren, lehnen sich in der „Krone“-Story weit aus dem Fenster. 

0 Kommentare

„Österreich im Viertelfinale bei der WM 2026!“ Das trauen sich nicht einmal die optimistischsten Fans des rot-weiß-roten Teams so locker zu sagen. Weil das 0:1 in Rumänien die Euphorie bremste, Österreichs Abschneiden bei den Endrunden nach Argentinien 1978 nie den hohen Erwartungen im Vorfeld gerecht wurde. Am Boden bleiben ist daher angesagt.

Lesen Sie auch:
Pierre Littbarski mit Lothar Matthäus und dem WM-Pokal.
Krone Plus Logo
Lob vom Nachbarn
Deutsche Legenden: „Trauen euch Viertelfinale zu!“
21.10.2025
  •  1982 scheiterten Hans Krankl & Co. in Spanien in der Zwischenrunde. Interne Streitigkeiten und Machtkämpfe verhinderten einen weitaus größeren Erfolg.
  •  1990 war Österreich nach Topergebnissen in der Vorbereitung sogar als Geheimtipp nach Italien gereist, es reichte nur zu einem 2:1 gegen die USA. Übrigens unser letzter WM-Sieg
  •  1998 lebte nach zwei Remis zum Start die Chance auf das Achtelfinale, doch Italien zerstörte in Paris mit einem 2:1 den Traum.

Eine lange WM-Dürre folgte, ein Ende scheint endlich in Sicht zu sein. Im November darf in Zypern und daheim gegen Bosnien-Herzegowina nichts mehr anbrennen. Alleine die Qualifikation für das Monster-Spektakel 2026 in den USA, Kanada und Mexiko würde unseren Fußball international in ein besseres Licht rücken.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
121.203 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Wien
Fahndungsaufruf: Haben Sie den Sepp gesehen?
94.659 mal gelesen
Haben Sie Sepp Schellhorn gesehen?
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
90.914 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Mehr Fußball International
Ganz anderer Style
„Glow Up“ in Kanada: Müller lüftet Bart-Geheimnis
„Krone“-Stopplicht
Am Boden bleiben ist daher angesagt
Klare Meinung
Matthäus: „Bayern muss sich mit ihm beschäftigen“
Von Spieler und Coach
Ärger um Vinicius Jr.: „Deshalb hasst dich jeder!“
Krone Plus Logo
Lob vom Nachbarn
Deutsche Legenden: „Trauen euch Viertelfinale zu!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf