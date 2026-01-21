Nebel sorgt am Flughafen Altenrhein für Tristesse

Dieser Tage geht in Davos bekanntlich das Weltwirtschaftsforum über die Bühne. Für den Flughafen Altenrhein bedeutet dies in der Regel: Starts und Landungen im Minutentakt, fast sieben Prozent des Jahresumsatzes werden in diesen paar Tagen üblicherweise erwirtschaftet. Allerdings mimt auch heuer wieder der dichte Rheintalnebel den Spielverderber. Statt bis zu 80 Starts und Landungen pro Tag, nehmen die Landepiste in Altenrhein nur vereinzelte Flugzeuge in Angriff – in den meisten Fällen weichen sie aufgrund der schlechten Sicht auf die Flughäfen in Friedrichshafen, Memmingen (beide Deutschland) oder Zürich aus.