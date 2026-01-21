Für Yannick Müller platzte der Olympia-Traum

Harte aber faire Entscheidung bei den ÖRV-Rodlern! Der Bludenzer Thomas Steu und Wolfi Kindl konnten ihr Ticket für die Winterspiele in Mailand und Cortina lösen, für den Bludenzer Yannick Müller und Armin Frauscher reichte es dagegen leider nicht.
Das ÖRV-Team wird bei den Winterspielen in Mailand und Cortina das Maximum an Quotenplätzen ausreizen und damit im Februar im Einsitzer mit je drei Damen und Herren, sowie im Doppelsitzer mit einem Damen-Duo und zwei Herren-Teams in die Olympiabahn starten.
Mit dem Bludenzer Jonas Müller wurde der EM-Sieger und Weltcupführende schon frühzeitig nominiert, die restlichen Startplätze wurden nach einer internen Qualifikation vergeben. Im Einsitzer haben nach Müller und Lisa Schulte auch Hannah Prock und Dorothea Schwarz bei den Damen, sowie Nico Gleirscher und Wolfgang Kindl bei den Herren die Kriterien erfüllt. Im Doppelsitzer wurden nach dem Damen-Duo Selina Egle/Lara Kipp die Herren-Paarungen Juri Gatt/Riccardo Schöpf und der Bludenzer Thomas Steu/Wolfgang Kindl vorgeschlagen. Nicht gereicht hat es für Yannick Müller – den Bruder von Jonas – sowie seinen Partner Armin Frauscher. „Wir hatten eine intensive Quali“, sagte Cheftrainer Christian Eigentler, „natürlich gibt es enttäuschte Gesichter, aber trotz der großen sportlichen Konkurrenz hält das Team eisern zusammen, das macht uns aus.“
Revanche in Oberhof
Den Feinschliff holt sich das ÖRV Team kommende Woche in St. Moritz. Zuvor ist in Oberhof (D) Revanche angesagt: Am Freitag und Samstag werden die letzten Weltcuppunkte vor der Olympiapause sowie erstmals EM-Medaillen in den nicht olympischen Mixed-Bewerben vergeben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.