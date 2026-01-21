Für Yannick Müller platzte der Olympia-Traum

Mit dem Bludenzer Jonas Müller wurde der EM-Sieger und Weltcupführende schon frühzeitig nominiert, die restlichen Startplätze wurden nach einer internen Qualifikation vergeben. Im Einsitzer haben nach Müller und Lisa Schulte auch Hannah Prock und Dorothea Schwarz bei den Damen, sowie Nico Gleirscher und Wolfgang Kindl bei den Herren die Kriterien erfüllt. Im Doppelsitzer wurden nach dem Damen-Duo Selina Egle/Lara Kipp die Herren-Paarungen Juri Gatt/Riccardo Schöpf und der Bludenzer Thomas Steu/Wolfgang Kindl vorgeschlagen. Nicht gereicht hat es für Yannick Müller – den Bruder von Jonas – sowie seinen Partner Armin Frauscher. „Wir hatten eine intensive Quali“, sagte Cheftrainer Christian Eigentler, „natürlich gibt es enttäuschte Gesichter, aber trotz der großen sportlichen Konkurrenz hält das Team eisern zusammen, das macht uns aus.“