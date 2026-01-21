Vorteilswelt
Ländle-Rodler

Für Yannick Müller platzte der Olympia-Traum

Vorarlberg
21.01.2026 07:25
(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Harte aber faire Entscheidung bei den ÖRV-Rodlern! Der Bludenzer Thomas Steu und Wolfi Kindl konnten ihr Ticket für die Winterspiele in Mailand und Cortina lösen, für den Bludenzer Yannick Müller und Armin Frauscher reichte es dagegen leider nicht.

Das ÖRV-Team wird bei den Winterspielen in Mailand und Cortina das Maximum an Quotenplätzen ausreizen und damit im Februar im Einsitzer mit je drei Damen und Herren, sowie im Doppelsitzer mit einem Damen-Duo und zwei Herren-Teams in die Olympiabahn starten.

Jonas Müller holte sich zuletzt eine Goldmedaille bei der EM in Oberhof.
Jonas Müller holte sich zuletzt eine Goldmedaille bei der EM in Oberhof.(Bild: ÖRV/Reker)

Mit dem Bludenzer Jonas Müller wurde der EM-Sieger und Weltcupführende schon frühzeitig nominiert, die restlichen Startplätze wurden nach einer internen Qualifikation vergeben. Im Einsitzer haben nach Müller und Lisa Schulte auch Hannah Prock und Dorothea Schwarz bei den Damen, sowie Nico Gleirscher und Wolfgang Kindl bei den Herren die Kriterien erfüllt. Im Doppelsitzer wurden nach dem Damen-Duo Selina Egle/Lara Kipp die Herren-Paarungen Juri Gatt/Riccardo Schöpf und der Bludenzer Thomas Steu/Wolfgang Kindl vorgeschlagen. Nicht gereicht hat es für Yannick Müller – den Bruder von Jonas – sowie seinen Partner Armin Frauscher. „Wir hatten eine intensive Quali“, sagte Cheftrainer Christian Eigentler, „natürlich gibt es enttäuschte Gesichter, aber trotz der großen sportlichen Konkurrenz hält das Team eisern zusammen, das macht uns aus.“

Thomas Steu (r.) und Wolfi Kindl sind in Cortina dabei.
Thomas Steu (r.) und Wolfi Kindl sind in Cortina dabei.(Bild: Christof Birbaumer)

Revanche in Oberhof
Den Feinschliff holt sich das ÖRV Team kommende Woche in St. Moritz. Zuvor ist in Oberhof (D) Revanche angesagt: Am Freitag und Samstag werden die letzten Weltcuppunkte vor der Olympiapause sowie erstmals EM-Medaillen in den nicht olympischen Mixed-Bewerben vergeben.

Vorarlberg
