Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unternehmen des Monats

Oh Cookie: Steirerin bäckt Kekse wie aus New York

Steiermark
29.08.2025 06:00
„One-Woman-Show“: Claudia Haas bäckt alle Kekse frisch.
„One-Woman-Show“: Claudia Haas bäckt alle Kekse frisch.(Bild: Andrea Kutilin)

Außen knusprig, innen weich: Claudia Haas holt mit Oh Cookie das typisch amerikanische Keks in die Steiermark. Jetzt erhielt sie von der Steirischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft den Titel „Unternehmen des Monats“.

0 Kommentare

Alles begann vor acht Jahren in New York: Gemeinsam mit ihrem Mann war Claudia Haas auf Hochzeitsreise – statt Sightseeing war allerdings gut Essen angesagt. „Dort habe ich die besten Cookies gegessen. Nicht trocken, nicht bröselig, außen knusprig und innen weich“, erzählt Haas. Ihr Gedanke: „So etwas brauchen wir auch in Österreich.“

Die Idee war geboren, doch bis zur Umsetzung war es noch ein langer Weg. Haas hatte als psychiatrische Krankenschwester gearbeitet und musste sich komplett umorientieren. „Ich habe den Konditormeister nachgeholt und mehrere Jahre an Rezepten getüftelt“, erzählt die heute 33-Jährige. Vor eineinhalb Jahren eröffnete die Steirerin schließlich ihr Unternehmen Oh Cookie.

Kekse direkt vor die Haustüre
Für diese steile Karriere wurde ihr Betrieb nun von der Steirischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft zum Unternehmen des Monats gekürt. Der Verdienst gilt Haas allein, denn Oh Cookie ist eine reine „One-Woman-Show“. Ihre Kekse gibt es online und für Grazer auch vor Ort in den Cafés Tribeka, Freiblick und Paul & Bohne zu kaufen. Für Online-Bestellungen gilt: „Die Cookies werden immer am selben Tag gebacken, wie versendet.“

Urkundenübergabe: Landesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP), Claudia Haas (Oh Cookie) und Gerlinde ...
Urkundenübergabe: Landesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP), Claudia Haas (Oh Cookie) und Gerlinde Siml (SFG)(Bild: SFG/Oliver Wolf)

Die beliebtesten Sorten sind „Nutella“ und „Triple Chocolate“. Die Kekse aus natürlichen und regionalen Zutaten gibt es in zwei Größen zu kaufen – das große, echt amerikanische Cookie wiegt 150 Gramm. Beliebt sind auch Haas „Special Boxen“ – etwa im Sommer mit der Sorte „Zitrone“. Was die Steirerin am meisten freut: „Ich liebe es, die Leute zu sehen, wie sie in das Cookie reinbeißen.“

Lesen Sie auch:
Roman Ruthofer (li.) und Patrick Resch sind die Geschäftsführer von Oqdo.
Unternehmen des Monats
Steirer machen Hotels und Schulen energieeffizient
24.07.2025

Die SFG stellt monatlich drei Kandidaten für das Unternehmen des Monats zur Wahl. Diese stellen sich in einem Video vor. Auf unternehmen-des-monats.at kann dann jeder abstimmen.

Porträt von Fanny Gasser
Fanny Gasser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
193.769 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
107.517 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Society International
Seine Familie traf herzzerreißende Entscheidung
82.492 mal gelesen
Bruce Willis – hier mit seinen Töchtern – wird nicht mehr zu Hause gepflegt. „Es war das ...
Außenpolitik
Ungarn tobt wegen „Lektion“ von Van der Bellen
1940 mal kommentiert
Van der Bellen kritisierte Ungarn, ohne das Land beim Namen zu nennen.
Wirtschaft
Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!
1894 mal kommentiert
Von der Leyens Green Deal hätte der große Wurf werden sollen. Jetzt bröckelt er an allen Ecken ...
Österreich
So verändert politischer Islam unser Straßenbild
1877 mal kommentiert
Das Kopftuch gilt für viele als Symbol des politisierten muslimischen Glaubens.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf