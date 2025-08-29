Oh Cookie: Steirerin bäckt Kekse wie aus New York

Außen knusprig, innen weich: Claudia Haas holt mit Oh Cookie das typisch amerikanische Keks in die Steiermark. Jetzt erhielt sie von der Steirischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft den Titel „Unternehmen des Monats“.
Alles begann vor acht Jahren in New York: Gemeinsam mit ihrem Mann war Claudia Haas auf Hochzeitsreise – statt Sightseeing war allerdings gut Essen angesagt. „Dort habe ich die besten Cookies gegessen. Nicht trocken, nicht bröselig, außen knusprig und innen weich“, erzählt Haas. Ihr Gedanke: „So etwas brauchen wir auch in Österreich.“
Die Idee war geboren, doch bis zur Umsetzung war es noch ein langer Weg. Haas hatte als psychiatrische Krankenschwester gearbeitet und musste sich komplett umorientieren. „Ich habe den Konditormeister nachgeholt und mehrere Jahre an Rezepten getüftelt“, erzählt die heute 33-Jährige. Vor eineinhalb Jahren eröffnete die Steirerin schließlich ihr Unternehmen Oh Cookie.
Kekse direkt vor die Haustüre
Für diese steile Karriere wurde ihr Betrieb nun von der Steirischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft zum Unternehmen des Monats gekürt. Der Verdienst gilt Haas allein, denn Oh Cookie ist eine reine „One-Woman-Show“. Ihre Kekse gibt es online und für Grazer auch vor Ort in den Cafés Tribeka, Freiblick und Paul & Bohne zu kaufen. Für Online-Bestellungen gilt: „Die Cookies werden immer am selben Tag gebacken, wie versendet.“
Die beliebtesten Sorten sind „Nutella“ und „Triple Chocolate“. Die Kekse aus natürlichen und regionalen Zutaten gibt es in zwei Größen zu kaufen – das große, echt amerikanische Cookie wiegt 150 Gramm. Beliebt sind auch Haas „Special Boxen“ – etwa im Sommer mit der Sorte „Zitrone“. Was die Steirerin am meisten freut: „Ich liebe es, die Leute zu sehen, wie sie in das Cookie reinbeißen.“
Die SFG stellt monatlich drei Kandidaten für das Unternehmen des Monats zur Wahl. Diese stellen sich in einem Video vor. Auf unternehmen-des-monats.at kann dann jeder abstimmen.
