By a hair’s breadth! Braathen escapes training disaster
Lucas Pinheiro Braathen was extremely lucky during his pre-season preparations for the coming ski season: the Brazilian-Norwegian skier narrowly avoided a collision with another skier during a training session in Sölden! It's hard to imagine what could have happened given the speed Braathen was going at between the giant slalom poles ...
The Red Bull protégé from Norway, who has been competing for Brazil, his mother's home country, since last season, posted a video of the near-disaster himself on Instagram.
Slope worker or misguided tourist?
After a few sequences showing him skiing smoothly through the training course, the shocker follows: Braathen and the other skier miss each other by a few centimetres! Whether it was a piste worker or an errant tourist is unknown.
"Five centimeters and it would have been my leg!"
The Brazilian-Norwegian himself wrote in his Insta story about the incident that he was very grateful to have come out of it in one piece.
"The Olympic dream, the season and both our health flashed before my mind's eye!" Braathen also showed a picture of one of his skis, on which notches were clearly visible. Comment: "That's pure metal! Five centimeters difference and it would have been my leg!"
