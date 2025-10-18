1 dead, 13 injured
Freeway death drama: politician was on the bus involved in the accident
A high-ranking political delegation was also involved in the terrible accident drama with one death and 13 injuries on the Nordautobahn in Lower Austria. The regional officials were on their way home when their coach crashed into the wreckage of a van and a truck.
As has now become known, the high-ranking Polish local politician Ryszward Pagacz was on his way home from a nature project in Croatia with a delegation of other regional authority representatives from southern Poland when the accident drama occurred on the northern highway near Drasenhofen in Lower Austria.
As reported by "Krone", the mass accident occurred in oncoming traffic with only one lane at a time. In addition to the politician's coach, a truck and a van were involved in the incident. The other two vehicles were also from Poland.
13 injured people taken to several hospitals
All help came too late for the driver of the van, who died in the wreck at the scene. The coach driver and the truck driver were also injured, as were eleven of the 24 passengers in the politicians' delegation.
Some of the victims were taken by rescue helicopter to hospitals in Poland and the Czech Republic. There is great concern in Poland, and the embassy in Vienna is also involved.
