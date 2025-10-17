Urgent words
Legend advises Hoeneß to quit Bayern: “Uli, stop it!”
"Uli, if I can give you one piece of advice, stop!" No, it is not an intimate enemy or envious person who is advising long-time Bayern Munich zampano Uli Hoeneß to retire, to quit Germany's record champions. It is 81-year-old Sepp Maier, a Bayern and DFB companion and friend, who is advising Hoeneß (73) to let go of his favorite club ...
Why is he doing this? "I don't know if he's doing himself a favor," says Maier about Hoeneß, who regularly has a say in day-to-day business. And this despite the fact that the ex-manager and ex-president is now "only" a member of Bayern's supervisory board ...
"If it wasn't for Uli, I wouldn't be sitting here today!"
However, as Maier explained at an event organized by the "Allgäuer Zeitung", this was just his advice, given by a friend and a man who will always be grateful to Hoeneß for his survival.
Because "if it hadn't been for Uli Hoeneß, I wouldn't be sitting here today," said Maier, who narrowly escaped death as a Bayern player in 1979 after a car accident.
"I am grateful to Uli for a lifetime!"
Thanks to the commitment of his Bayern boss Hoeneß, who did not believe the doctors' initial assessments of the supposedly minor injuries and had Maier transferred to Munich's Großhadern Hospital.
There, a previously unrecognized diaphragmatic rupture was diagnosed. The emergency operation then saved Maier's life. "I will be grateful to Uli for a lifetime."
This article has been automatically translated,
read the original article here.
