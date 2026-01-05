ÖFB-Held Gregoritsch kurz vor Rückkehr zu Ex-Klub

Nachdem der Deal mit dem FC Basel am Sonntag geplatzt war, steht Michael Gregoritsch nun kurz vor der Rückkehr zu seinem Ex-Klub: Der ÖFB-Held absolviert am Montag den Medizincheck beim FC Augsburg.
Wie Transfer-Experte Florian Plettenberg berichtet, kehrt Michael Gregoritsch, der bei Bröndby IF noch einen gültigen Kontrakt bis 2028 hat, jedoch aktuell nur Reservist ist, in die deutsche Bundesliga zurück. Der FC Augsburg peilt ein Leihgeschäft an, nur noch letzte Details sind zu klären.
Von 2017 bis 2022 stand der 31-jährige Angreifer bereits in Augsburg unter Vertrag.
Wenig Einsatzzeit im Herbst
Sportlich lief es für Gregoritsch in Dänemark bislang durchwachsen. In 14 Pflichtspielen im Herbst gelangen ihm drei Tore, meist kam der Stürmer nur als Joker zum Einsatz.
Held in der WM-Quali
Im ÖFB-Team steht der Routinier bei 72 Länderspielen und 23 Treffern. Mit seinem Ausgleichstreffer in der Quali gegen Bosnien im November war Gregoritsch zum Helden avanciert. Sein Tor sicherte Österreich das heiß ersehnte WM-Ticket.
