Polizei plant Einheit für Verkehrsmanagement

Fernpass-Bundesstraße als Nadelöhr

Knapp 139.000 Abweisungen gab es im Zeitraum April bis August 2025 allein im Außerfern. Bauliche Maßnahmen des Fernpasspakets sind der Scheiteltunnel, der die besonders störanfällige und gefährdete Passstrecke von der Haarnadelkurve bis zum Blindsee entschärft, und der Bau der zweiten Röhre beim Lermooser Tunnel zur Entlastung der Bevölkerung im Ehrwalder Becken bei Tunnelsperren.