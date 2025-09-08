„Verkehr wird psychisch und physisch zu Belastung“

Einzigartig in der Anti-Transit-Geschichte

„Dass die genannten Belastungen de facto akzeptiert und beibehalten werden sollen und der Tiroler Landtag mit den Stimmen von ÖVP und SPÖ dafür auch noch eine Haftung von 600 Millionen Euro beschlossen hat, ist aus unserer Sicht in der Tiroler Anti-Transit-Geschichte einzigartig, sachlich und fachlich nicht zu respektieren. Es steht im Widerspruch zu allen schriftlichen und verbalen politischen Bekenntnissen, die Verkehrsbelastungen zu reduzieren“, geht Gurgiser mit der Landespolitik hart ins Gericht. Er ist überzeugt, dass der Fernpass-Scheiteltunnel das alles noch mehr verschärft. Die Anrainerschaft werde so noch mehr eingesperrt und isoliert. „Sie ist ohnmächtig und chancenlos, ihre unverschuldeten Probleme selbst zu lösen.“