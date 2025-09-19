Asiatische Händler erobern größte Einkaufsmeile

Stolz auf „Made in China“

War früher der Hinweis „made in China“ irgendwo versteckt auf der Ware, wird heute selbstbewusst mit chinesischen, japanischen oder koreanischen Schriftzeichen geworben. „Ich bin aus Neugierde in das Geschäft gegangen. Doch für mich ist das Angebot zu wenig nachhaltig“, stellt eine junge Passantin fest. Sabine hingegen, eine 60-jährige Wienerin, freut sich über ihren bunten Schlüsselanhänger, den sie gerade erstanden hat. Ein bisschen Kitsch hin und wieder darf es schon sein.