Before the game against LASK
Two separations! Changes in the Rapid coaching team
Change in the Rapid coaching team: The Green-Whites are ending their collaboration with athletics coach David Lechner and analyst Daniel Schmitt.
Head coach Peter Stöger and sporting director Markus Katzer have agreed to redistribute the responsibilities in the coaching team internally, according to a statement from the Bundesliga club.
"Streamline the coaching team"
"We are in daily contact with our head coach Peter Stöger and have jointly decided to streamline the coaching team," said Katzer, explaining the decision to part ways with athletics coach David Lechner and analyst Daniel Schmitt. This was communicated to them in an "open and honest discussion".
Stöger against Kühbauer
Rapid will face LASK on Sunday (17:00/live in the sportkrone.at ticker). New coach Didi Kühbauer has his first test with the Linzers - and it will be against his former club at the Allianz Stadium of all places.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
