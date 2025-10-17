Neue tragische Details zum Tod von Laura Dahlmeier

Krauss war an ihrem Standort, dem Steinschlag nicht direkt ausgesetzt. Sie sah schließlich, wie Dahlmeier etwa 15 Meter über ihr regungslos im Seil gehangen sei. Alle Versuche, mit ihr in Kontakt zu treten, waren erfolglos. Zudem sah Krauss, wie der Helm ihrer Begleiterin zertrümmert war – auch eine schwere Kopfverletzung war ersichtlich.