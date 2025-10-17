Vorteilswelt
Widerspricht der FIS

Ski-Routinier ärgert sich: „Alles im selben Topf“

Ski Alpin
17.10.2025 10:15
Dominik Paris hat sich zur aktuellen Sicherheitsdebatte geäußert.
Dominik Paris hat sich zur aktuellen Sicherheitsdebatte geäußert.(Bild: GEPA)

Dominik Paris hat im Zuge der Sicherheitsdebatten mit interessanten Thesen aufhorchen lassen. Der Routinier fordert, dass die Debatte nicht auf simple Sichtweisen reduziert wird. Man dürfe nicht alle Stürze der vergangenen Jahre in einen Topf werfen, ermahnt Paris. Auch sieht er die größte Gefahr nicht in der Geschwindigkeit. 

„Die Verantwortlichen bei der FIS haben immer noch nicht verstanden, dass in den Speed-Disziplinen das Geradeausfahren das Ungefährlichste ist. In den meisten Fällen sind es die Kurven, welche den Abfahrern zum Verhängnis werden“, bringt Paris gegenüber „Blick“ einen neuen Ansatz in die Sicherheitsdebatte ein.

Lesen Sie auch:
Cyprien Sarrazin:
„Ich war dem Tod viel näher, als ich erst dachte“
15.10.2025
Ski-Routinier im Talk
Paris schmunzelt: „Er war der Depp des Tages“
14.10.2025

Besonders ärgerlich findet der Südtiroler deshalb, dass „im Skisport alle Stürze in denselben Topf geworfen werden“. Dabei seien beispielsweise die jeweils schweren Stürze von Cyprien Sarrazin in Bormio und von Aleksander Aamodt Kilde in Wengen nicht zu vergleichen.

Aleksander Aamodt Kilde
Aleksander Aamodt Kilde(Bild: APA/EXPA/JOHANN GRODER)

„Die schweren Stürze im vergangenen Dezember in Bormio waren fast ausnahmslos auf Fehler zurückzuführen, die bei der Präparation der Piste gemacht wurden“, analysiert der Südtiroler. Beim Sturz von Kilde wiederum trage der Pistenchef keine Verantwortung: „Kilde ist damals trotz einer Grippe an den Start der längsten Abfahrt der Welt gegangen“, so Paris. 

„Ist mir sehr nahegegangen“
In diesem Feld sieht der 36-Jährige auch die Möglichkeit, Stürze zu vermeiden: „Deshalb wäre es gut, wenn die FIS einen unabhängigen Arzt engagiert, welcher entscheidet, ob ein Athlet an den Start darf, oder eben nicht.“ 

Lesen Sie auch:
Matteo Franzoso
Trauer um Speed-Fahrer
Schlimmer Trainingssturz: Matteo Franzoso ist tot
15.09.2025

Auch auf die Debatte über zu gefährliche Trainingsstrecken, die sich nach dem tragischen Tod von Matteo Franzoso entfacht hat, geht Paris ein. „Das Drama um Matteo ist auch mir sehr nahegegangen. Trotzdem kann ich nicht nachvollziehen, dass diese Piste plötzlich viel zu gefährlich sein soll. Fakt ist: Auf dieser Piste in La Parva wird seit ungefähr 40 Jahren Abfahrt trainiert und bis in diesem Herbst ist hier nie etwas Schlimmes passiert. Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass an der Stelle, wo Matteo gestürzt ist, etwas derart Schreckliches geschehen könnte.“ 

