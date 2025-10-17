Ski-Routinier ärgert sich: „Alles im selben Topf“

Auch auf die Debatte über zu gefährliche Trainingsstrecken, die sich nach dem tragischen Tod von Matteo Franzoso entfacht hat, geht Paris ein. „Das Drama um Matteo ist auch mir sehr nahegegangen. Trotzdem kann ich nicht nachvollziehen, dass diese Piste plötzlich viel zu gefährlich sein soll. Fakt ist: Auf dieser Piste in La Parva wird seit ungefähr 40 Jahren Abfahrt trainiert und bis in diesem Herbst ist hier nie etwas Schlimmes passiert. Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass an der Stelle, wo Matteo gestürzt ist, etwas derart Schreckliches geschehen könnte.“