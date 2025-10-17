Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Mein letztes Rennen“

Änderungen in Sölden: Manuel Feller übt Kritik

Ski Alpin
17.10.2025 08:59
Manuel Feller reagiert mit Unverständnis auf die Änderungen in Sölden.
Manuel Feller reagiert mit Unverständnis auf die Änderungen in Sölden.(Bild: GEPA)

Kurz vor dem Ski-Auftakt in Sölden sorgen Änderungen an der Piste für Gesprächsstoff. „Ich weiß nicht, ob das jetzt nötig war, beim ersten Rennen auf 3000 Meter kurz vor dem Ziel noch so etwas einzuschieben“, gibt’s Kritik von ÖSV-Athlet Manuel Feller.

0 Kommentare

Im flacheren Schlussstück in Sölden wurden drei Wellen eingebaut, um die Attraktivität zu erhöhen. „Es ist schon ein gewisses Risiko dabei. Vor allem im zweiten Durchgang“, betont Feller im ORF-Interview.

Aufgrund des Schattens würden diese Passagen noch kniffliger werden, schildert Feller und berichtet von Beinahe-Hoppalas im Training. „Ich bin jetzt nicht der größte Fan davon, aber es ist für jeden gleich und wir versuchen, uns darauf einzustellen“, so der 33-Jährige.

Lesen Sie auch:
Sölden ist bereit.
„Ausgezeichnete“ Piste
Grünes Licht für Sölden! ÖSV-Teams stehen fest
16.10.2025
Der Rücken zwickt
Kurz vor Sölden: Zwangspause für Manuel Feller
09.10.2025

Hohe Nummer
Zur Freude der heimischen Fans meldete sich Feller fit, nachdem er in der Vorwoche wegen Rückenproblemen eine Trainingspause hatte einlegen müssen. Seine Ausgangsposition sei wegen der mittlerweile hohen Nummer jedoch nicht einfach. „Das ist ziemlich sicher mein letztes Sölden-Rennen“, meint der Tiroler, der den stärkeren Fokus auf den Slalom legen möchte.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Manuel Feller
Sölden
ÖSV
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
237.193 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
156.420 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Adabei Österreich
Die Bilder: Habsburg-Ex Francesca hat geheiratet!
114.802 mal gelesen
Frisch vermählt: Francesca von Thyssen-Bornemisza und Markus Reyman
Mehr Ski Alpin
Interessante These
Ski-Routinier ärgert sich: „Alles im selben Topf“
„Mein letztes Rennen“
Änderungen in Sölden: Manuel Feller übt Kritik
Fit für Sölden?
Feller: „Es wird zum Kämpfen werden, aber …“
„Ausgezeichnete“ Piste
Grünes Licht für Sölden! ÖSV-Teams stehen fest
Stars und Talente
Diese Ski-Profis haben heuer ihre Karriere beendet

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf