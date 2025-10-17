Änderungen in Sölden: Manuel Feller übt Kritik

Kurz vor dem Ski-Auftakt in Sölden sorgen Änderungen an der Piste für Gesprächsstoff. „Ich weiß nicht, ob das jetzt nötig war, beim ersten Rennen auf 3000 Meter kurz vor dem Ziel noch so etwas einzuschieben“, gibt’s Kritik von ÖSV-Athlet Manuel Feller.
Im flacheren Schlussstück in Sölden wurden drei Wellen eingebaut, um die Attraktivität zu erhöhen. „Es ist schon ein gewisses Risiko dabei. Vor allem im zweiten Durchgang“, betont Feller im ORF-Interview.
Aufgrund des Schattens würden diese Passagen noch kniffliger werden, schildert Feller und berichtet von Beinahe-Hoppalas im Training. „Ich bin jetzt nicht der größte Fan davon, aber es ist für jeden gleich und wir versuchen, uns darauf einzustellen“, so der 33-Jährige.
Hohe Nummer
Zur Freude der heimischen Fans meldete sich Feller fit, nachdem er in der Vorwoche wegen Rückenproblemen eine Trainingspause hatte einlegen müssen. Seine Ausgangsposition sei wegen der mittlerweile hohen Nummer jedoch nicht einfach. „Das ist ziemlich sicher mein letztes Sölden-Rennen“, meint der Tiroler, der den stärkeren Fokus auf den Slalom legen möchte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.