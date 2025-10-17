Änderungen in Sölden: Manuel Feller übt Kritik

Hohe Nummer

Zur Freude der heimischen Fans meldete sich Feller fit, nachdem er in der Vorwoche wegen Rückenproblemen eine Trainingspause hatte einlegen müssen. Seine Ausgangsposition sei wegen der mittlerweile hohen Nummer jedoch nicht einfach. „Das ist ziemlich sicher mein letztes Sölden-Rennen“, meint der Tiroler, der den stärkeren Fokus auf den Slalom legen möchte.