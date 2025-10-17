Erfolgreiche Suche bei Kälte nach vermisster Frau

Die Temperaturen fallen in der Nacht schon Richtung Gefrierpunkt, das bedeutete für die Suche nach einer vermissten Demenzpatientin in Bad Goisern (OÖ), dass noch mehr Eile geboten war. Mitten in der Nacht waren Suchtrupps und eine Drohne unterwegs und zum Glück ging die Aktion gut aus.
Angehörige hatten die ältere Dame als abgängig gemeldet, und die Polizei zog die Feuerwehren Bad Goisern und Sankt Agatha zur Suche hinzu. Gemeinsam machte man sich einen Überblick, wo die Vermisste am wahrscheinlichsten zu finden sei und die Feuerwehrkräfte bildeten mehrere Suchtrupps.
Am Boden und aus der Luft
Mit Handlampen und Wärmebildkameras ausgestattet wurde in der Dunkelheit und bei kalten Temperaturen – es hatte etwa fünf Grad Celsius – nach der Abgängigen gesucht, zusätzlich wurde auch die Drohne der FF St. Agatha in die Luft geschickt.
Rascher Erfolg
„Der großen Anzahl an Suchtrupps ist es wohl zu verdanken, dass die Gesuchte bereits nach kurzer Zeit aufgefunden werden konnte“, berichtet die FF Bad Goisern vom guten Ausgang der Suchaktion. Wohlbehalten konnte die Seniorin schließlich wieder an ihre Angehörigen übergeben werden. Knapp 40 Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehren waren an der nächtlichen Suchaktion beteiligt.
