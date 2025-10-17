Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In der Nacht:

Erfolgreiche Suche bei Kälte nach vermisster Frau

Oberösterreich
17.10.2025 07:00
Feuerwehrleute im Depot in Bad Goisern hatten die Gesamtlage bei der Suchaktion im Blick
Feuerwehrleute im Depot in Bad Goisern hatten die Gesamtlage bei der Suchaktion im Blick(Bild: FF Bad Goisern)

Die Temperaturen fallen in der Nacht schon Richtung Gefrierpunkt, das bedeutete für die Suche nach einer vermissten Demenzpatientin in Bad Goisern (OÖ), dass noch mehr Eile geboten war. Mitten in der Nacht waren Suchtrupps und eine Drohne unterwegs und zum Glück ging die Aktion gut aus.

0 Kommentare

Angehörige hatten die ältere Dame als abgängig gemeldet, und die Polizei zog die Feuerwehren Bad Goisern und Sankt Agatha zur Suche hinzu. Gemeinsam machte man sich einen Überblick, wo die Vermisste am wahrscheinlichsten zu finden sei und die Feuerwehrkräfte bildeten mehrere Suchtrupps.

Am Boden und aus der Luft
Mit Handlampen und Wärmebildkameras ausgestattet wurde in der Dunkelheit und bei kalten Temperaturen – es hatte etwa fünf Grad Celsius – nach der Abgängigen gesucht, zusätzlich wurde auch die Drohne der FF St. Agatha in die Luft geschickt.

Rascher Erfolg
„Der großen Anzahl an Suchtrupps ist es wohl zu verdanken, dass die Gesuchte bereits nach kurzer Zeit aufgefunden werden konnte“, berichtet die FF Bad Goisern vom guten Ausgang der Suchaktion. Wohlbehalten konnte die Seniorin schließlich wieder an ihre Angehörigen übergeben werden. Knapp 40 Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehren waren an der nächtlichen Suchaktion beteiligt.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
236.276 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
156.222 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Adabei Österreich
Die Bilder: Habsburg-Ex Francesca hat geheiratet!
114.800 mal gelesen
Frisch vermählt: Francesca von Thyssen-Bornemisza und Markus Reyman
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Anrainer empört
Warum diese Stromleitung für Spannung sorgt
In der Nacht:
Erfolgreiche Suche bei Kälte nach vermisster Frau
Krone Plus Logo
Skandal bei Feuerwehr
47 Seiten tiefer Einblick ins „System Marchtrenk“
Krone Plus Logo
Nach Cobra-Einsatz
Schießübungs-Spuren führen zu Vereinen im Pongau
Verletzt ins Spital
Zehnjähriger Bub von einem Kleinbus erfasst
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf