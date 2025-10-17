Erfolgreiche Suche bei Kälte nach vermisster Frau

Rascher Erfolg

„Der großen Anzahl an Suchtrupps ist es wohl zu verdanken, dass die Gesuchte bereits nach kurzer Zeit aufgefunden werden konnte“, berichtet die FF Bad Goisern vom guten Ausgang der Suchaktion. Wohlbehalten konnte die Seniorin schließlich wieder an ihre Angehörigen übergeben werden. Knapp 40 Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehren waren an der nächtlichen Suchaktion beteiligt.