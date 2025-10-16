Harter Sparkurs: „Das kann nur der Beginn sein“

KPÖ: Milliardäre und Großkonzerne sollen zahlen

Der KPÖ sind die Kürzungen im Sozialbereich ein Dorn im Auge – etwa, dass die Wohnunterstützung nicht valorisiert wird. „Wer glaubt, mit immer neuen Kürzungen die Finanzen in den Griff zu bekommen, ignoriert die eigentlichen Ursachen und treibt das Land Jahr für Jahr tiefer in soziale Schieflage“, kritisiert KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler. „Die Kürzungen treffen den Großteil der Bevölkerung, aber bevor Milliardäre und Großkonzerne zu Kasse gebeten werden, nimmt man lieber in Kauf den Sozialstaat abzumontieren.“