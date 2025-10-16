Salzburg schielt auf einen neuen Rekord

Neben der Siegerin des RB 400, Isabell Speer, geht auch Daniel Hölzl an den Start. „Ich möchte auf jeden Fall noch besser werden als zuletzt“, steckt er sich nach Rang drei im Vorjahr beim Amadeus Trail große Ziele. Dabei muss er knapp 37 Kilometer und 1824 Höhenmeter absolvieren. „Ich bin gut drauf.“