Trailrunning-Festival

Salzburg schielt auf einen neuen Rekord

Salzburg
16.10.2025 21:00
Ist auch am Start: Isabell Speer.
Ist auch am Start: Isabell Speer.(Bild: G-Sport)

Das 14. Trailrunning-Festival wirft bereits seinen Schatten voraus. Gut 2200 Teilnehmende werden bei den Läufen über Salzburgs Stadtberger erwartet. Die Organisatoren schielen somit auf einen neuen Rekord. 

Sepp Gruber hatte wieder einmal ein Lächeln im Gesicht. Der Organisator des 14. Salzburger Trailrunning Festivals (24.-26.10.) hatte dazu auch allen Grund: Mit 2200 Teilnehmern schielt er auf einen neuen Rekord. „Es erfüllt uns mit Freude, dass die Veranstaltung so angenommen wird“, sagte er.

Zwei Faktoren sorgen für starke Zahlen
Als Erfolgsrezept nannte er neben dem stimmenden Gesamtpaket auch die steigende Mundpropaganda. „Das sind zwei Faktoren, die zu solchen Zahlen führen“, ist er überzeugt. Während sich Gruber derzeit auf das Organisatorische konzentriert, arbeiten die Sportler schon an ihrer Topform.

Ich möchte auf jeden Fall noch besser werden als zuletzt

Daniel HÖLZL

Neben der Siegerin des RB 400, Isabell Speer, geht auch Daniel Hölzl an den Start. „Ich möchte auf jeden Fall noch besser werden als zuletzt“, steckt er sich nach Rang drei im Vorjahr beim Amadeus Trail große Ziele. Dabei muss er knapp 37 Kilometer und 1824 Höhenmeter absolvieren. „Ich bin gut drauf.“

