Hildegard war sicher: Es gibt Leben nach dem Tod

Als Mutter liebevoll, aber auch streng, war sie die wunderbarste Oma, die sich ihre drei Enkelsöhne wünschen konnten. Die Witwe lernte mit ihnen, konnte ihre Rechenaufgaben lösen, fand die Lateinarbeiten aber oft „zu leicht“. „Sie war einfach klug. Ich nannte sie immer meine weise, kleine Eule. Sie maß ja nur 1,48 Meter.“

Hildegard unterhielt sich angeregt und mit viel Temperament, zum Lebensausklang hin auch mit ihrer Begleitung aus dem Hospizverein Steiermark, „meine Mutter liebte die Dame und freute sich immer auf die Stunde am Dienstag“.