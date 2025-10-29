Der „Burli“ prägte das Fürstenfelder Stadtbild

„Lasst mir einen Platz zwischen euch, so wie ich ihn im Leben hatte“ heißt es auf der Parte, die Karl-Heinz Holzers Freunde für ihn verfasst hatten. Und so einen Platz hatte der Oststeirer. Er war da. Mitten unter allen. Mitten im Leben. Immer hilfsbereit. Immer rührend um andere besorgt. „Du hattest immer ein großes Herz für die Menschen um dich herum. Wer Hilfe brauchte fand in dir einen verlässlichen Freund“ hieß es etwa in einem traurigen Facebook-Posting nach dem Tod des 80-Jährigen.