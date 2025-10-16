Riskantes Überholmanöver: Rennradfahrer tot

Ein tragisches Ende nahm Mittwochabend eine Ausfahrt mit seinem Rennrad für einen 75-jährigen Steirer: Bei einer Frontalkollision mit einem Pkw in Halbenrain (Bezirk Südoststeiermark) kam der Mann zu Sturz, er verstarb kurze Zeit später im Krankenhaus.
Gegen 18.30 Uhr überholte ein 84-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Südoststeiermark auf der Steintalstraße (L235) in Richtung Tieschen fahrend bei Straßenkilometer 1,3 einen vor ihm fahrenden Pkw, gelenkt von einem 86-Jährigen aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung. Zur selben Zeit fuhr ein 75-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem Rennrad in die entgegengesetzte Richtung.
Als sich die beiden Pkw auf derselben Höhe befanden, kam es zu der folgenschweren Frontalkollision des 84-Jährigen mit dem Rennradfahrer. Der 75-Jährige wurde auf den angrenzenden Geh- und Radweg geschleudert und schwer verletzt. Der Unfalllenker und weitere Verkehrsteilnehmer leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Der 75-Jährige wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 in die Grazer Uniklinik geflogen, wo er kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen erlag.
