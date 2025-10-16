Riskantes Überholmanöver: Rennradfahrer tot

Als sich die beiden Pkw auf derselben Höhe befanden, kam es zu der folgenschweren Frontalkollision des 84-Jährigen mit dem Rennradfahrer. Der 75-Jährige wurde auf den angrenzenden Geh- und Radweg geschleudert und schwer verletzt. Der Unfalllenker und weitere Verkehrsteilnehmer leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Der 75-Jährige wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 in die Grazer Uniklinik geflogen, wo er kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen erlag.