„Drift-Meister“ setzte BMW gegen Baum – verletzt!

Ereignet hat sich der Unfall am späten Mittwochabend in der Nähe eines großen Einkaufszentrums im Osten der Stadt. Gegen 22.30 Uhr sei der 18-jährige Österreicher mit seinem Pkw in den Kreisverkehr im Bereich Bleichenweg eingefahren. Wobei das Wort „Fahren“ in diesem Zusammenhang wohl mehr als untertrieben ist.