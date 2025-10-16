Vorteilswelt
Kontrolle verloren

„Drift-Meister“ setzte BMW gegen Baum – verletzt!

Tirol
16.10.2025 13:01
Das Auto wurde massiv beschädigt, der Lenker erlitt Verletzungen.
Das Auto wurde massiv beschädigt, der Lenker erlitt Verletzungen.

Das war keine besonders schlaue Idee: Ein 18-Jähriger, der offenbar seine Drift-Fähigkeiten unter Beweis stellen wollte, verlor in Innsbruck die Kontrolle und krachte mit seinem BMW gegen einen Baum. Der Lenker wurde verletzt in die Klinik eingeliefert – am Wagen entstand Totalschaden.

Ereignet hat sich der Unfall am späten Mittwochabend in der Nähe eines großen Einkaufszentrums im Osten der Stadt. Gegen 22.30 Uhr sei der 18-jährige Österreicher mit seinem Pkw in den Kreisverkehr im Bereich Bleichenweg eingefahren. Wobei das Wort „Fahren“ in diesem Zusammenhang wohl mehr als untertrieben ist.

Zitat Icon

Am Pkw entstand Totalschaden.

Die Polizei

Verdächtige Spurenlage vor Ort
Denn aufgrund der „Spurenlage vor Ort“, wie es vonseiten der Polizei auf „Krone“-Nachfrage hieß, „bestehe der Verdacht, dass der Lenker mit seinem Auto im Kreisverkehr driftete.“ Jedenfalls hat der junge Lenker die Kontrolle gegen seinen BMW verloren.

Frontal gegen Baum gekracht
Und das hatte fatale Folgen: Das Fahrzeug geriet über den Straßenrand hinaus und krachte mit voller Wucht frontal gegen einen Bau. Der Lenker erlitt Verletzungen – nach der Erstversorgung wurde der junge Mann mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht. „Am Pkw entstand Totalschaden.“

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Tirol

