Kollision bei Kreuzung: Beide Lenkerinnen verletzt

Gekracht hat es in der Tiroler Silberstadt Schwaz am Mittwoch: Eine einheimische Pkw-Lenkerin (42) kollidierte mit dem Auto einer Deutschen (65). Beide Frauen wurden bei dem Crash verletzt.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 14.45 Uhr. Die 42-Jährige fuhr mit dem Pkw auf der Bergwerkstraße in Schwaz zur Kreuzung mit der B171. „Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto der 65-Jährigen, die in Richtung Westen unterwegs war“, heißt es von der Polizei.
An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.
Ein Sprecher der Polizei
Mit Rettung ins Krankenhaus
Beide Lenkerinnen wurden bei dem Crash „unbestimmten Grades“ verletzt. Die Rettung lieferte sie in das Bezirkskrankenhaus Schwaz ein. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden. Die B171 war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme nur einspurig befahrbar.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.