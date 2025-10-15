Kollision bei Kreuzung: Beide Lenkerinnen verletzt

Ereignet hat sich der Unfall gegen 14.45 Uhr. Die 42-Jährige fuhr mit dem Pkw auf der Bergwerkstraße in Schwaz zur Kreuzung mit der B171. „Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto der 65-Jährigen, die in Richtung Westen unterwegs war“, heißt es von der Polizei.