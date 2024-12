Kika/Leiner: Sanierung gescheitert, jetzt Konkurs!

Unternehmen wird abgewickelt,

Nun steht fest: Kika/Leiner schlittert in den Konkurs. Wie der KSV1870 in einer Mitteilung festhielt, wird das Unternehmen geschlossen. „Die Leiner & Kika Möbelhandels GmbH wird nunmehr konkursmäßig abzuwickeln sein. Das bedeutet, dass am Ende eines strukturierten Verwertungsprozesses die noch bestehenden 17 Filialen zu schließen sein werden, und somit auch 1350 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Ihren Job verlieren“, ergänzt Jürgen Gebauer, Leiter Unternehmensinsolvenz Wien/NÖ/Bgld.